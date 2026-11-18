Xi Jinping aboga por fortalecer las asociaciones globales y la cooperación comercial multilateral
02:49 GMT 18.11.2026 (actualizado: 02:53 GMT 18.11.2026)
© Foto : Captura de pantallaXi Jinping, presidente de China
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El compromiso de China con la cooperación y la obtención de resultados mutuamente beneficiosos con todos los países se mantendrá inalterable, a pesar de la evolución del contexto global, afirmó el presidente Xi Jinping.
Otras declaraciones relevantes:
-Instó a las economías del APEC a ampliar sus asociaciones en innovación tecnológica, profundizar la cooperación en la economía digital y la IA, así como defender el sistema multilateral de comercio.
-Señaló que la región de Asia-Pacífico se ha convertido en un importante motor del crecimiento económico mundial gracias a la estabilidad regional a largo plazo.
-Instó a las economías del APEC a ampliar sus asociaciones en innovación tecnológica, profundizar la cooperación en la economía digital y la IA, así como defender el sistema multilateral de comercio.
-Señaló que la región de Asia-Pacífico se ha convertido en un importante motor del crecimiento económico mundial gracias a la estabilidad regional a largo plazo.
-Apuntó que China está dispuesta a trabajar para fortalecer la confianza, superar desafíos e impulsar la construcción comunitaria.
-"Es importante seguir resolviendo las diferencias mediante el diálogo y las consultas, y superar los desafíos sobre la base de la unidad y la cooperación".
-"Es importante seguir resolviendo las diferencias mediante el diálogo y las consultas, y superar los desafíos sobre la base de la unidad y la cooperación".
La Cumbre se lleva a cabo del 17 al 18 de noviembre, con la participación de líderes de 12 de las economías que integran el bloque. El evento concluirá con la adopción de un documento final, la Iniciativa de Shenzhen, que será presentado para su consideración.
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