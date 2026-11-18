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"Un espacio sin la coerción": periodista chileno resalta beneficios del APEC para América Latina
"Un espacio sin la coerción": periodista chileno resalta beneficios del APEC para América Latina
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El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) brinda grandes oportunidades para América Latina en cuanto a desenvolver su enorme potencial de... 18.11.2026, Sputnik Mundo
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Pizarro agregó que la trascendencia del foro para América Latina se refleja en la presencia en este evento de varios líderes latinoamericanos, como el presidente de Chile, José Antonio Kast, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la de Perú, Keiko Fujimori.Y para Chile, continuó el periodista, surge la oportunidad de estar en la mesa con los principales actores geopolíticos, como Rusia, China, Estados Unidos o Japón.El APEC es un foro regional que reúne a 21 economías con el objetivo de promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad en Asia-Pacífico. Fundado en 1989, ofrece una plataforma de diálogo y colaboración para abordar los desafíos comunes de la región.Este año, China acoge por tercera vez el foro bajo el lema Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos, con el objetivo de impulsar la apertura, la innovación y la cooperación.La cumbre se celebra en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
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"Un espacio sin la coerción": periodista chileno resalta beneficios del APEC para América Latina
10:40 GMT 18.11.2026 (actualizado: 10:53 GMT 18.11.2026)
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) brinda grandes oportunidades para América Latina en cuanto a desenvolver su enorme potencial de crecimiento, manifestó a Sputnik el periodista chileno y director del proyecto Efecto China, Fabián Pizarro.
"Chile tiene minerales que son muy relevantes hoy día para el mundo, como es el caso del litio, un mineral muy, muy, muy relevante. También tierras raras. Y creo que el APEC presenta una oportunidad para eso, para buscar nuevas inversiones, buscar nuevos socios e insisto en el multilateralismo para buscar espacios donde la cooperación sea lo importante y no la coerción", señaló entrevistado en la presente Cumbre APEC en Shenzhen.
Pizarro agregó que la trascendencia del foro para América Latina se refleja en la presencia en este evento de varios líderes latinoamericanos, como el presidente de Chile, José Antonio Kast, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la de Perú, Keiko Fujimori.
Y para Chile, continuó el periodista, surge la oportunidad de estar en la mesa con los principales actores geopolíticos, como Rusia, China, Estados Unidos o Japón.
"Me parece que es una oportunidad interesante para acercarse, conversar, para participar de este diálogo multilateral y buscar nuevas oportunidades para buscar mejores posiciones tecnológicas, llevar más inversión a nuestro país", cerró.
El APEC es un foro regional que reúne a 21 economías con el objetivo de promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad en Asia-Pacífico. Fundado en 1989, ofrece una plataforma de diálogo y colaboración para abordar los desafíos comunes de la región.
Este año, China acoge por tercera vez el foro bajo el lema Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos, con el objetivo de impulsar la apertura, la innovación y la cooperación.
La cumbre se celebra en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
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