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Los vínculos militares con Kiev podrían sumir a Polonia en una grave crisis, opina un político opositor ucraniano

Los vínculos militares con Kiev podrían sumir a Polonia en una grave crisis, opina un político opositor ucraniano

Sputnik Mundo

La política de cooperación militar con Kiev, así como profundas divisiones internas, podrían abrir una etapa de incertidumbre en Polonia, indica el presidente... 18.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-18T07:42+0000

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Ningún país cambió tan drásticamente su postura hacia los ucranianos como Polonia, considera el político opositor de Ucrania. Si bien desde 2022 Polonia se convirtió en uno de los principales destinos para los refugiados ucranianos, donde recibían un amplio apoyo, a partir de 2025 la actitud de la sociedad polaca hacia ellos comenzó a cambiar, explica.Mientras tanto, las relaciones entre Varsovia y Kiev se presentaron complicadas durante muchos años por la cuestión de los asesinatos masivos de polacos en la región de Volinia y zonas vecinas entre 1939 y 1945, perpetrados por ultranacionalistas ucranianos, recuerda el político ucraniano. Varsovia, por su parte, reconoció estos hechos, incluida la masacre de Volinia, como genocidio y atribuyó la responsabilidad a la Organización de Nacionalistas Ucranianos y el Ejército Insurgente Ucraniano (OUN-UPA)*, prosigue Medvedchuk. Sin embargo, en 2026, el conflicto entre ambos países se agudizó con la decisión de las autoridades ucranianas de reenterrar los restos mortales de uno de los líderes de la OUN-UPA*, enfatiza.Al mismo tiempo, Medvedchuk apunta que, actualmente, Polonia atraviesa una grave crisis política interna, acompañada de un enfrentamiento entre el presidente, Karol Nawrocki, y el primer ministro, Donald Tusk. No obstante, la lucha por el poder "no frena la cooperación con Ucrania en el ámbito militar-industrial, que poco a poco va adquiriendo un carácter a largo plazo y difícilmente dependerá exclusivamente del desenlace del actual conflicto político", sostiene. Polonia no busca luchar por Ucrania, sino "sacar provecho" del conflicto ucraniano, opina el político opositor. Actualmente, las empresas polacas ya participan en la reparación de equipos militares de Ucrania, crean compañías conjuntas y preparan la producción de sistemas de artillería, municiones y motores de aviones. Además, Polonia se perfila como un importante centro de distribución de armamento occidental destinado a Kiev.De esta manera, Polonia se ha convertido desde hace tiempo en "uno de los principales centros de retaguardia para el abastecimiento del Ejército ucraniano", subraya Medvedchuk a tiempo de añadir que Varsovia espera reforzar su propia industria de defensa y se apoya en la asociación estratégica con EEUU y el Reino Unido. Sin embargo, la historia del país europeo ya ha demostrado que las garantías de los aliados no eximen al Estado de la necesidad de evaluar por su propia cuenta las consecuencias de sus decisiones, indica.En sus palabras, el Estado polaco podría enfrentarse con el "peligro de una tormenta", dada la coincidencia de varias crisis, especialmente la de poder y la de las relaciones con Rusia, "cada una de las cuales es capaz de agravar a las demás"."La ampliación de la cooperación militar con Ucrania aumenta la tensión en las relaciones con Rusia, mientras que la conciencia de la posibilidad de ataques contra las empresas de defensa polacas puede provocar inquietud entre la población", subrayó.En un contexto de división política, señala Medvedchuk, los temores de la sociedad pueden convertirse en un nuevo motivo de enfrentamiento con las autoridades, socavar la confianza en las instituciones estatales y dificultar la toma de decisiones. En caso de que Polonia se implique directamente en un enfrentamiento armado con Rusia siguiendo la ampliación de la cooperación militar, las consecuencias serán catastróficas, vaticina.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.

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