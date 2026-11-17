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Una niña se convierte en madre cada 20 segundos en América Latina y el Caribe, advierte la ONU

Una niña se convierte en madre cada 20 segundos en América Latina y el Caribe, advierte la ONU

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El Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) reveló en su más reciente informe que el continente registró 1,6 millones de alumbramientos en este sector... 17.11.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la agencia internacional, 20.000 niñas y adolescentes menores de 18 años dan a luz cada día en los países en desarrollo, cifra que incluye a medio millón de infantes de entre 10 y 14 años que enfrentan la maternidad anualmente.Las cifras señalan que, aunque la tendencia muestra un descenso gradual —con 102.566 nacimientos en 2022 y 86.828 en 2025 para el bloque de 15 a 17 años—, la problemática persiste de forma severa, registrando además 7.887 partos en niñas de 10 a 14 años en 2025.El reporte del Unfpa titulado El precio de la desigualdad indica que la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) en México experimentó una baja entre 2015 y 2023, cayendo 22,9% en el grupo de 10 a 14 años y un 30% en el de 15 a 19 años.Especialistas en salud advierten que el principal peligro ante un embarazo infantil es la muerte materna. Debido a la falta de desarrollo físico, las menores enfrentan alta probabilidad de partos prematuros, bebés con bajo peso, desgarros urogenitales severos, hemorragias e infecciones agudas.Organismos y expertos enfatizan que detrás de cada embarazo infantil siempre existe un caso de abuso sexual, por lo que rechazan que este fenómeno sea minimizado como un tema de índole cultural y exigen su total erradicación.

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