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Rusia desarticula planes de atentados terroristas de Kiev financiados con millones de dólares | Video
Rusia desarticula planes de atentados terroristas de Kiev financiados con millones de dólares | Video
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El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) informó haber concluido con éxito una operación destinada a contrarrestar las... 17.11.2026, Sputnik Mundo
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El organismo detalló que los ciudadanos rusos reclutados por los servicios especiales ucranianos recibieron más de 700 kg de explosivos, al menos 40 drones de ataque y seis motos acuáticas para cometer atentados."En el marco de una operación llevada a cabo por agentes de los organismos de seguridad rusos, fueron creadas unas condiciones controladas en las que ciudadanos de Rusia, reclutados por la Dirección Principal de Inteligencia (GUR, por sus siglas en ucraniano) del Ministerio de Defensa de Ucrania y por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano), recibieron del enemigo, en varios lotes, más de 700 kg de explosivos de fabricación occidental, al menos 40 cuadricópteros de ataque y seis motos acuáticas, así como una gran cantidad de componentes diversos y equipos especiales para el montaje y la configuración de los drones de combate", puntualizó.Se destaca que los agentes de Kiev planeaban convertir las motos acuáticas en lanchas no tripuladas de combate cargadas con explosivos, para utilizarlas contra buques militares rusos y embarcaciones civiles en el mar Caspio.Los servicios especiales de Ucrania también tenían previsto desplegar los drones en la república rusa de Adigueya y la región rusa de Krasnodar con el fin de atacar aeródromos militares e instalaciones de importancia crítica de Rusia. La entidad recalcó que los agentes ucranianos buscaban iniciar los ataques este mes, no obstante, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia descubrió sus planes antes de que comenzaran a implementarlos."En noviembre de 2026, los agentes del GUR del Ministerio de Defensa de Ucrania y del SBU pasaron a la fase final de la campaña delictiva. Para alcanzar los objetivos fijados pusieron en disponibilidad operativa los drones y las motos acuáticas, y pretendían lanzarlos simultáneamente contra los blancos seleccionados. Sin embargo, su actividad ilícita fue frustrada a tiempo por agentes del FSB de Rusia", precisó.En definitiva, desde el organismo advirtieron que agentes y cómplices de los servicios de inteligencia extranjeros serán detectados y castigados, con todo el rigor de la ley."Todo agente, reclutador o colaborador de servicios de inteligencia extranjeros que emprenda el camino de la traición a la patria será identificado y detenido sin falta, y recibirá un severo castigo con estricto apego a la legislación penal de Rusia, independientemente de su paradero, ciudadanía o método de reclutamiento", concluye el comunicado.
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Rusia desarticula planes de atentados terroristas de Kiev financiados con millones de dólares | Video
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) informó haber concluido con éxito una operación destinada a contrarrestar las actividades terroristas de los servicios especiales ucranianos en el territorio ruso. Kiev habría invertido unos $2,5 millones en la realización de la frustrada serie de ataques, agregó el ente.
"Según una estimación preliminar, [Kiev] gastó al menos 2,5 millones de dólares estadounidenses en la preparación de los actos de sabotaje y terrorismo", indica el comunicado.
El organismo detalló que los ciudadanos rusos reclutados por los servicios especiales ucranianos recibieron más de 700 kg de explosivos, al menos 40 drones de ataque y seis motos acuáticas para cometer atentados.
"En el marco de una operación llevada a cabo por agentes de los organismos de seguridad rusos, fueron creadas unas condiciones controladas en las que ciudadanos de Rusia, reclutados por la Dirección Principal de Inteligencia (GUR, por sus siglas en ucraniano) del Ministerio de Defensa de Ucrania y por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano), recibieron del enemigo, en varios lotes, más de 700 kg de explosivos de fabricación occidental, al menos 40 cuadricópteros de ataque y seis motos acuáticas, así como una gran cantidad de componentes diversos y equipos especiales para el montaje y la configuración de los drones de combate", puntualizó.
Se destaca que los agentes de Kiev planeaban convertir las motos acuáticas en lanchas no tripuladas de combate cargadas con explosivos, para utilizarlas contra buques militares rusos y embarcaciones civiles en el mar Caspio.
Los servicios especiales de Ucrania también tenían previsto desplegar los drones en la república rusa de Adigueya y la región rusa de Krasnodar con el fin de atacar aeródromos militares e instalaciones de importancia crítica de Rusia. La entidad recalcó que los agentes ucranianos buscaban iniciar los ataques este mes, no obstante, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia descubrió sus planes antes de que comenzaran a implementarlos.
"En noviembre de 2026, los agentes del GUR del Ministerio de Defensa de Ucrania y del SBU pasaron a la fase final de la campaña delictiva. Para alcanzar los objetivos fijados pusieron en disponibilidad operativa los drones y las motos acuáticas, y pretendían lanzarlos simultáneamente contra los blancos seleccionados. Sin embargo, su actividad ilícita fue frustrada a tiempo por agentes del FSB de Rusia", precisó.
En definitiva, desde el organismo advirtieron que agentes y cómplices de los servicios de inteligencia extranjeros serán detectados y castigados, con todo el rigor de la ley.
"Todo agente, reclutador o colaborador de servicios de inteligencia extranjeros que emprenda el camino de la traición a la patria será identificado y detenido sin falta, y recibirá un severo castigo con estricto apego a la legislación penal de Rusia, independientemente de su paradero, ciudadanía o método de reclutamiento", concluye el comunicado.
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