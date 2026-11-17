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La reserva estratégica de petróleo de EEUU registra su mínimo desde 1982, según organismos sectoriales
La reserva estratégica de petróleo de EEUU registra su mínimo desde 1982, según organismos sectoriales
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A fecha del 13 de noviembre, el país contaba con solo 276,4 millones de barriles (mdb) de crudo en sus reservas estratégicas, de acuerdo con un informe del... 17.11.2026, Sputnik Mundo
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De esta manera, con una disminución de 3,1 mdb en comparación con la semana finalizada el 6 de noviembre, se renovó el mínimo histórico registrado hace 44 años, el 27 de agosto de 1982. En aquel momento, la reserva estratégica era de 272,603 mdb, de conformidad con los datos de la Administración de Información de Energía estadounidense (EIA, según sus siglas en inglés).Las nuevas estadísticas siguen a la continua reducción de las reservas observada luego de que Washington anunciara en marzo un plan de liberación de 172 mdb. La medida, coordinada con la Agencia Internacional de la Energía, se concibió como respuesta a las interrupciones del suministro derivadas de su conflicto con Irán.No obstante, las existencias comenzaron a agotarse vertiginosamente durante el mandato de Joe Biden (2021-2025), período en el que se retiraron de las reservas más de 244 mdb, según las estadísticas de la EIA.
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La reserva estratégica de petróleo de EEUU registra su mínimo desde 1982, según organismos sectoriales
A fecha del 13 de noviembre, el país contaba con solo 276,4 millones de barriles (mdb) de crudo en sus reservas estratégicas, de acuerdo con un informe del Departamento de Energía de EEUU. Una cantidad tan baja no se había observado en más de 44 años, según se desprende de las estadísticas oficiales.
De esta manera, con una disminución de 3,1 mdb en comparación con la semana finalizada el 6 de noviembre, se renovó el mínimo histórico registrado hace 44 años, el 27 de agosto de 1982. En aquel momento, la reserva estratégica era de 272,603 mdb, de conformidad con los datos de la Administración de Información de Energía estadounidense (EIA, según sus siglas en inglés).
Las nuevas estadísticas siguen a la continua reducción de las reservas observada luego de que Washington anunciara en marzo un plan de liberación de 172 mdb. La medida, coordinada con la Agencia Internacional de la Energía, se concibió como respuesta a las interrupciones del suministro derivadas de su conflicto con Irán
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No obstante, las existencias comenzaron a agotarse vertiginosamente durante el mandato de Joe Biden (2021-2025), período en el que se retiraron de las reservas más de 244 mdb, según las estadísticas de la EIA.
2 de noviembre, 17:31 GMT