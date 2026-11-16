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Justicia de Paraguay ordena trasladar a Peña a prisión militar por presuntos privilegios
Justicia de Paraguay ordena trasladar a Peña a prisión militar por presuntos privilegios
Sputnik Mundo
La Justicia paraguaya ordena trasladar al expresidente del país, Santiago Peña, a una prisión militar por presuntos privilegios durante su detención en el... 16.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-16T18:41+0000
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La orden fue dictada a raíz de los presuntos privilegios concedidos a Peña durante su detención en el Regimiento Escolta Presidencial, donde permanecía desde el 7 de noviembre.La disposición busca garantizar el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva dictada en su contra. Asimismo, se les ordenó a las autoridades penitenciarias adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad física del exmandatario durante su reclusión en Viñas Cue.Ante el caso, el presidente paraguayo, Pedro Alliana, destituyó al coronel José David Dayub del cargo de comandante del Regimiento Escolta Presidencial.Anteriormente, Peña fue imputado por la Fiscalía por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El exgobernante está cumpliendo prisión preventiva por el caso del banco intervenido Ueno Bank.
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Justicia de Paraguay ordena trasladar a Peña a prisión militar por presuntos privilegios
La Justicia paraguaya ordena trasladar al expresidente del país, Santiago Peña, a una prisión militar por presuntos privilegios durante su detención en el marco de una investigación vinculada al caso de la entidad bancaria Ueno Bank, indican medios, citando la resolución del organismo judicial.
"Ordénase el inmediato traslado del mismo [el expresidente paraguayo, Santiago Peña] a la prisión militar de Viñas Cue, lugar donde deberá permanecer en libre comunicación y a disposición de este Juzgado", señala la resolución emitida por el juez penal de garantías, Osmar David Legal Troche, que fue difundida por medios locales.
La orden fue dictada a raíz de los presuntos privilegios concedidos a Peña durante su detención en el Regimiento Escolta Presidencial, donde permanecía desde el 7 de noviembre.
La disposición busca garantizar el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva dictada en su contra. Asimismo, se les ordenó a las autoridades penitenciarias adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad física del exmandatario durante su reclusión en Viñas Cue.
Ante el caso, el presidente paraguayo, Pedro Alliana, destituyó al coronel José David Dayub del cargo de comandante del Regimiento Escolta Presidencial.
Anteriormente, Peña fue imputado por la Fiscalía por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El exgobernante está cumpliendo prisión preventiva por el caso del banco intervenido Ueno Bank
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