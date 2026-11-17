La medida, estructurada como un programa piloto con vigencia de un año, busca incentivar el turismo y el intercambio cultural, coincidiendo con los esfuerzos de Pekín por estrechar lazos diplomáticos y comerciales con la región, explicaron.Esta decisión se produce tras la celebración de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, instancia en la cual el presidente Xi Jinping destacó el profundo impacto financiero de su país en la región. Durante el encuentro, el mandatario resaltó la consolidación de más de 200 proyectos de infraestructura, la creación de un millón de empleos y un intercambio comercial bilateral que en 2024 ascendió a los 518.000 millones de dólares.
A partir del 1 de junio, los ciudadanos de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay podrán ingresar al gigante asiático sin necesidad de dicho documento y permanecer en su territorio hasta por 30 días, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
La medida, estructurada como un programa piloto con vigencia de un año, busca incentivar el turismo y el intercambio cultural, coincidiendo con los esfuerzos de Pekín por estrechar lazos diplomáticos y comerciales con la región, explicaron.
Esta decisión se produce tras la celebración de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, instancia en la cual el presidente Xi Jinping destacó el profundo impacto financiero de su país en la región.
Durante el encuentro, el mandatario resaltó la consolidación de más de 200 proyectos de infraestructura, la creación de un millón de empleos y un intercambio comercial bilateral que en 2024 ascendió a los 518.000 millones de dólares.
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