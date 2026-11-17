El desplome de la aprobación de Kast: ¿cuáles son las razones detrás de su caída en las encuestas?
© AP Photo / Esteban FelixEl presidente de Chile, José Antonio Kast
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La popularidad del presidente de Chile, José Antonio Kast, bajó seis puntos porcentuales, situándose en el 18%, su menor nivel desde que asumió el cargo, revela un sondeo de Agenda Criteria. Además, la desaprobación de su gestión aumentó 5 puntos, hasta alcanzar el 72%, evidenciando un marcado deterioro de la confianza ciudadana en el Ejecutivo.
Estas son las claves del creciente descontento popular:
El escándalo de las rebajas de condenas
Uno de los episodios más perjudiciales resultó ser la otorgación, por el Ministerio de Justicia, de reducciones de penas impuestas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
La medida desató una fuerte polémica social, al cuestionarse su alcance y las consecuencias que podría tener para los afectados.
Ante el recrudecimiento de las críticas, Kast reconoció el error cometido por su Gobierno y anunció la suspensión de los trámites de las rebajas de condenas.
Sin embargo, el mandatario optó por mantener en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, contra quien fue impulsada una acusación constitucional por su responsabilidad en la concesión de estos beneficios.
La decisión provocó un profundo rechazo y sumó descontento incluso entre sectores de la propia derecha, según medios.
El paro de camioneros ante la crisis de combustibles
Otro golpe considerable para el Ejecutivo ha sido la reciente movilización de camioneros y transportistas, que llegó a bloquear parcialmente importantes carreteras del país.
La protesta comenzó como respuesta al encarecimiento de los carburantes y al traslado de las subidas del crudo a los consumidores.
No obstante, el Gobierno terminó negociando con los gremios y aceptando varias concesiones, entre ellas la reversión de algunas subidas de precios y la congelación de las alzas de los valores de los combustibles hasta marzo de 2027.
El deterioro económico generalizado
La economía constituye uno de los principales retos del mandato de Kast. Pese a las promesas de reactivación y recuperación económica que marcaron su campaña electoral, el presidente se enfrenta a las persistentes presiones inflacionarias, el encarecimiento del costo de vida y las dificultades del mercado laboral, entre otros factores.
Los índices de inflación superaron las proyecciones del Gobierno, según admitió el propio mandatario. La tasa de desempleo alcanzó el 9,8% en lo que va del trimestre julio-septiembre de 2026, lo cual representa un ascenso de 1,3 puntos porcentuales en 12 meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
"La realidad es que tenemos cerca de 900.000 personas sin trabajo, que tenemos una situación inflacionaria más alta de lo que esperábamos y un nivel de crecimiento más bajo del proyectado", sostuvo Kast en una intervención.
El conjunto de estos factores ha alimentado el malestar social y ha puesto en entredicho la capacidad de la Administración Kast para cumplir sus compromisos de mejorar la situación económica de los hogares chilenos.
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