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El desplome de la aprobación de Kast: ¿cuáles son las razones detrás de su caída en las encuestas?

El desplome de la aprobación de Kast: ¿cuáles son las razones detrás de su caída en las encuestas?

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La popularidad del presidente de Chile, José Antonio Kast, bajó seis puntos porcentuales, situándose en el 18%, su menor nivel desde que asumió el cargo... 17.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-17T18:57+0000

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Estas son las claves del creciente descontento popular:El escándalo de las rebajas de condenasUno de los episodios más perjudiciales resultó ser la otorgación, por el Ministerio de Justicia, de reducciones de penas impuestas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.El paro de camioneros ante la crisis de combustiblesOtro golpe considerable para el Ejecutivo ha sido la reciente movilización de camioneros y transportistas, que llegó a bloquear parcialmente importantes carreteras del país.El deterioro económico generalizadoLa economía constituye uno de los principales retos del mandato de Kast. Pese a las promesas de reactivación y recuperación económica que marcaron su campaña electoral, el presidente se enfrenta a las persistentes presiones inflacionarias, el encarecimiento del costo de vida y las dificultades del mercado laboral, entre otros factores.Los índices de inflación superaron las proyecciones del Gobierno, según admitió el propio mandatario. La tasa de desempleo alcanzó el 9,8% en lo que va del trimestre julio-septiembre de 2026, lo cual representa un ascenso de 1,3 puntos porcentuales en 12 meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.El conjunto de estos factores ha alimentado el malestar social y ha puesto en entredicho la capacidad de la Administración Kast para cumplir sus compromisos de mejorar la situación económica de los hogares chilenos.

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