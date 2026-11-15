Caída en picada: la popularidad Kast entre los chilenos se sitúa por debajo del 20%, según encuesta

De acuerdo con el estudio, la popularidad de Kast alcanzó uno de los niveles más bajos que obtuvo el expresidente Sebastián Piñera, quien en noviembre del 2021 obtuvo el mismo porcentaje de aceptación.En tanto, el trabajo muestra que los chilenos tienen una perspectiva negativa de la economía nacional para los próximos meses. Un 60% de las personas consultadas estima que la situación en este rubro será peor en los próximos meses, contra solo un 13% que opina que mejorará.
La aprobación del presidente chileno José Antonio Kast bajó seis puntos, ubicándose en un 18%, su nivel más bajo en lo que va de su Administración, de acuerdo con un sondeo elaborado por Agenda Critera. Además, el rechazo a su Gobierno escaló hasta un 72%.
De acuerdo con el estudio, la popularidad de Kast alcanzó uno de los niveles más bajos que obtuvo el expresidente Sebastián Piñera, quien en noviembre del 2021 obtuvo el mismo porcentaje de aceptación.