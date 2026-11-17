Durante una conferencia de prensa desde Washington, el alto funcionario señaló que esta decisión representa un duro revés para la región americana, evidenciando las consecuencias de las caídas en las coberturas de vacunación. El año pasado, Canadá ya había perdido la certificación tras 12 meses de registrar casos de sarampión y todavía no la ha recuperado.Barbosa recordó que para recuperar la certificación sanitaria es indispensable restablecer y blindar una cobertura de vacunación universal de al menos 95% con ambas dosis en todas las comunidades. "Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir", afirmó.
Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó que la medida responde al restablecimiento de la transmisión endémica del virus en estas naciones, tras registrarse una circulación sostenida durante más de un año consecutivo.
Durante una conferencia de prensa desde Washington, el alto funcionario señaló que esta decisión representa un duro revés para la región americana, evidenciando las consecuencias de las caídas en las coberturas de vacunación.
El año pasado, Canadá ya había perdido la certificación tras 12 meses de registrar casos de sarampión y todavía no la ha recuperado.
Barbosa recordó que para recuperar la certificación sanitaria es indispensable restablecer y blindar una cobertura de vacunación universal de al menos 95% con ambas dosis en todas las comunidades.
"Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir", afirmó.
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