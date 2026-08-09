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América registra el mayor número de casos de sarampión en 20 años, según autoridades sanitarias
América registra el mayor número de casos de sarampión en 20 años, según autoridades sanitarias
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El continente americano enfrenta el peor brote de sarampión registrado en las últimas dos décadas, con cerca de 50.000 casos confirmados en lo que va del 2026... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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El organismo internacional indicó que, hasta los primeros días de agosto, se registraban 47.459 casos confirmados en distintos países de la región, lo que supera la cifra más alta registrada en 2024.Dicho número es tres veces superior al que se reportó en todo el 2025, cuando en total se contabilizaron 15.011 pacientes con esta enfermedad.Para la OPS, parte de la explicación de este incremento se encuentra en "las brechas de vacunación, la acumulación de personas susceptibles y la elevada movilidad de la población" al margen de eventos internacionales, lo que facilita la propagación del virus."El sarampión no da margen a la complacencia. Sabemos cómo detenerlo: alcanzar altas coberturas de vacunación, detectar cada caso sospechoso de manera temprana y responder con rapidez para cortar las cadenas de transmisión", declaró el gerente ejecutivo del Programa de Inmunizaciones de la OPS, Daniel Salas.¿Qué países son los más afectados?La nación de la región con más casos confirmados de sarampión es Guatemala, con un acumulado de 30.371 pacientes y 26 muertes. Le siguen México, con 12.255 casos y 17 decesos; Estados Unidos, con un total de 2.260 casos confirmados, y Perú con 1.277.De acuerdo con la OPS, estos cuatro países concentran el 95% de los casos de todo el continente, aunque otros Estados, como Canadá, muestran cifras similares con 1.107 pacientes.Si bien el organismo señala que "algunos de los principales brotes comienzan a mostrar señales de desaceleración", el virus sigue circulando y "se han detectado casos en nuevas zonas geográficas".
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América registra el mayor número de casos de sarampión en 20 años, según autoridades sanitarias
El continente americano enfrenta el peor brote de sarampión registrado en las últimas dos décadas, con cerca de 50.000 casos confirmados en lo que va del 2026, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El organismo internacional indicó que, hasta los primeros días de agosto, se registraban 47.459 casos confirmados en distintos países de la región, lo que supera la cifra más alta registrada en 2024.
Dicho número es tres veces superior al que se reportó en todo el 2025, cuando en total se contabilizaron 15.011 pacientes con esta enfermedad.
Para la OPS, parte de la explicación de este incremento se encuentra en "las brechas de vacunación, la acumulación de personas susceptibles y la elevada movilidad de la población" al margen de eventos internacionales, lo que facilita la propagación del virus.
"El sarampión no da margen a la complacencia. Sabemos cómo detenerlo: alcanzar altas coberturas de vacunación, detectar cada caso sospechoso de manera temprana y responder con rapidez para cortar las cadenas de transmisión", declaró el gerente ejecutivo del Programa de Inmunizaciones de la OPS, Daniel Salas.
Hasta principios de agosto, sumaban 44 casos de personas fallecidas por esta enfermedad, lo que supera las 32 muertes contabilizadas en todo el año anterior.
¿Qué países son los más afectados?
La nación de la región con más casos confirmados de sarampión es Guatemala, con un acumulado de 30.371 pacientes y 26 muertes. Le siguen México, con 12.255 casos y 17 decesos; Estados Unidos, con un total de 2.260 casos confirmados, y Perú con 1.277.
De acuerdo con la OPS, estos cuatro países concentran el 95% de los casos de todo el continente, aunque otros Estados, como Canadá, muestran cifras similares con 1.107 pacientes.
Si bien el organismo señala que "algunos de los principales brotes comienzan a mostrar señales de desaceleración", el virus sigue circulando y "se han detectado casos en nuevas zonas geográficas".
"El aumento de casos en las Américas se produce, además, en un contexto de mayor circulación de la enfermedad a nivel mundial. Hasta julio, se habían notificado a la Organización Mundial de la Salud más de 186.000 casos confirmados, un 12% más que durante el mismo período del 2025", destacó la OPS.
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