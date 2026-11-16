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Policía británica se está retirando de las calles por falta de recursos, advierten autoridades

Policía británica se está retirando de las calles por falta de recursos, advierten autoridades

Sputnik Mundo

Los jefes policiales de Inglaterra y Gales declararon que se trata de la peor crisis de financiamiento en décadas, señalando que la situación ya ha llevado a... 16.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-16T22:30+0000

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De acuerdo con las estimaciones oficiales, el déficit presupuestario proyectado para el sector hacia 2030 escaló de 3.000 millones a los 4.000 millones de libras esterlinas (de casi 4.000 a 5.275 millones de dólares).A esta presión se suma el plan gubernamental de liberación anticipada de presos para aliviar el hacinamiento carcelario, una medida que el Consejo Nacional de Jefes de Policía calculó podría elevar la delincuencia hasta en un 6%, así como la caída en el número de efectivos, que pasó de 148.536 en junio de 2024 a 147.822 en marzo de este año.En ese sentido, Paul Sanford, responsable de finanzas del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), dijo a la prensa británica que el incremento poblacional y el aumento de delitos complejos no han ido acompañados de la asignación de recursos necesarios por parte del Estado, lo que sitúa a varias corporaciones cerca de un punto crítico en el que ya no podrán garantizar sus servicios básicos.

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