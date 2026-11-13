Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261113/relacion-entre-mexico-y-espana-vive-una-etapa-renovada-de-dialogo-y-colaboracion-sheinbaum-1175852552.html
Relación entre México y España "vive una etapa renovada de diálogo y colaboración": Sheinbaum
Relación entre México y España "vive una etapa renovada de diálogo y colaboración": Sheinbaum
Sputnik Mundo
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una videollamada con su par español, Pedro Sánchez, en la que hablaron sobre el lazo bilateral, mismo que... 13.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-13T00:30+0000
2026-11-13T00:30+0000
américa latina
política
claudia sheinbaum
andrés manuel lópez obrador
pedro sánchez
méxico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0c/1175852356_55:383:3015:2048_1920x0_80_0_0_cbe583a521481b0ab86faaaee2d49085.jpg
De igual manera, la mandataria latinoamericana destacó que trataron la relación histórica entre ambos pueblos, así como el proyecto conjunto México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar. "Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año", expresó. Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien solicitó a la Corona de España pedir perdón por los crímenes cometidos durante la Conquista, México tuvo diversos enfrentamientos con la nación europea, mismos que han disminuido en la actual Administración.
https://noticiaslatam.lat/20260319/una-disculpa-publica-de-espana-a-mexico-por-la-conquista-posibilidad-real-o-instrumento-politico-1172609500.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0c/1175852356_274:199:2739:2048_1920x0_80_0_0_25a656a5222e10b90d56bc0b3fa0fed1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, pedro sánchez, méxico
política, claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, pedro sánchez, méxico

Relación entre México y España "vive una etapa renovada de diálogo y colaboración": Sheinbaum

00:30 GMT 13.11.2026
© Foto : X /@ClaudiasheinEl jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.
El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
© Foto : X /@Claudiashein
Síguenos en
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una videollamada con su par español, Pedro Sánchez, en la que hablaron sobre el lazo bilateral, mismo que, durante años, tuvo fuertes momentos de tensión.

En el diálogo con Sánchez, "reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social", aseguró Sheinbaum en redes sociales.

Rey Felipe VI - Sputnik Mundo, 1920, 19.03.2026
América Latina
Una disculpa pública de España a México por la Conquista: ¿posibilidad real o instrumento político?
19 de marzo, 23:09 GMT
De igual manera, la mandataria latinoamericana destacó que trataron la relación histórica entre ambos pueblos, así como el proyecto conjunto México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar.
"Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año", expresó.
Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien solicitó a la Corona de España pedir perdón por los crímenes cometidos durante la Conquista, México tuvo diversos enfrentamientos con la nación europea, mismos que han disminuido en la actual Administración.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала