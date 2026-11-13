Relación entre México y España "vive una etapa renovada de diálogo y colaboración": Sheinbaum

De igual manera, la mandataria latinoamericana destacó que trataron la relación histórica entre ambos pueblos, así como el proyecto conjunto México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar. "Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año", expresó. Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien solicitó a la Corona de España pedir perdón por los crímenes cometidos durante la Conquista, México tuvo diversos enfrentamientos con la nación europea, mismos que han disminuido en la actual Administración.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una videollamada con su par español, Pedro Sánchez, en la que hablaron sobre el lazo bilateral, mismo que, durante años, tuvo fuertes momentos de tensión.
En el diálogo con Sánchez, "reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social", aseguró Sheinbaum en redes sociales.
De igual manera, la mandataria latinoamericana destacó que trataron la relación histórica entre ambos pueblos, así como el proyecto conjunto México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar.
"Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año", expresó.