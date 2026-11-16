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Brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue "fuera de control": autoridades sanitarias
Brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue "fuera de control": autoridades sanitarias
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Durante una conferencia de prensa, funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África señalaron que más del 80% de los... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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Además, los funcionarios de salud ahondaron en que una proporción significativa de los decesos ocurre en comunidades alejadas de los centros médicos, lo que refleja fallas críticas en los sistemas de vigilancia y en la contención del virus.Ante este panorama, las organizaciones humanitarias y los directivos del organismo hicieron un llamado urgente a los donantes internacionales para agilizar la liberación de fondos prometidos.Además, afirmaron que la persistente violencia armada en la región y la falta de recursos en el terreno amenazan con agravar aún más la crisis epidemiológica.
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Brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue "fuera de control": autoridades sanitarias

03:57 GMT 16.11.2026
© AP Photo / Jerome DelayBrote de ébola
Brote de ébola - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
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Durante una conferencia de prensa, funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África señalaron que más del 80% de los nuevos contagios surgen fuera de las listas de seguimiento, esto a seis meses de haberse declarado la emergencia sanitaria.
Además, los funcionarios de salud ahondaron en que una proporción significativa de los decesos ocurre en comunidades alejadas de los centros médicos, lo que refleja fallas críticas en los sistemas de vigilancia y en la contención del virus.

Ante este panorama, las organizaciones humanitarias y los directivos del organismo hicieron un llamado urgente a los donantes internacionales para agilizar la liberación de fondos prometidos.
Trabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en el cementerio de Rwampara - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2026
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La República Democrática del Congo sobrepasa los 5.000 fallecimientos por ébola
1 de noviembre, 09:21 GMT
Además, afirmaron que la persistente violencia armada en la región y la falta de recursos en el terreno amenazan con agravar aún más la crisis epidemiológica.
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