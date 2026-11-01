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La República Democrática del Congo sobrepasa los 5.000 fallecimientos por ébola
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De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Salud del país africano, los fallecimientos a causa del ébola suman 5.026, mientras que se registran... 01.11.2026, Sputnik Mundo
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La crisis sanitaria se ha convertido así en uno de los episodios más devastadores de la historia reciente de la enfermedad en la región.Las autoridades congolesas y organismos internacionales han manifestado su creciente preocupación ante la velocidad con la que se expande el virus, la cual ha superado la capacidad de respuesta de los equipos de contención.La situación se ve agravada por la presencia de la cepa Bundibugyo, para la cual actualmente no existen tratamientos aprobados ni vacunas específicas, limitando la respuesta médica al manejo sintomático de los pacientes.El avance incontenible de la epidemia en el territorio congoleño y su potencial dispersión hacia otras naciones vecinas han encendido las alarmas en todo el continente africano, con expertos sanitarios advirtiendo sobre la necesidad urgente de intensificar la cooperación internacional, reforzar la vigilancia epidemiológica y mejorar las medidas de prevención para evitar una crisis de proporciones transfronterizas.
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La República Democrática del Congo sobrepasa los 5.000 fallecimientos por ébola

09:21 GMT 01.11.2026
© AP Photo / Moses SawasawaTrabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en el cementerio de Rwampara
Trabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en el cementerio de Rwampara - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
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De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Salud del país africano, los fallecimientos a causa del ébola suman 5.026, mientras que se registran un total de 10.351 infecciones confirmadas, con una tasa de letalidad de casi el 50%.
La crisis sanitaria se ha convertido así en uno de los episodios más devastadores de la historia reciente de la enfermedad en la región.
Las autoridades congolesas y organismos internacionales han manifestado su creciente preocupación ante la velocidad con la que se expande el virus, la cual ha superado la capacidad de respuesta de los equipos de contención.
Brote de ébola en República Democrática del Congo. - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
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La República Democrática del Congo comienza las pruebas con la nueva vacuna ante la crisis por el ébola
20 de septiembre, 08:03 GMT
La situación se ve agravada por la presencia de la cepa Bundibugyo, para la cual actualmente no existen tratamientos aprobados ni vacunas específicas, limitando la respuesta médica al manejo sintomático de los pacientes.
El avance incontenible de la epidemia en el territorio congoleño y su potencial dispersión hacia otras naciones vecinas han encendido las alarmas en todo el continente africano, con expertos sanitarios advirtiendo sobre la necesidad urgente de intensificar la cooperación internacional, reforzar la vigilancia epidemiológica y mejorar las medidas de prevención para evitar una crisis de proporciones transfronterizas.
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