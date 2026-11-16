Brasil y Paraguay asestan golpe al tráfico de drogas: aseguran más de 300 toneladas de marihuana

El resultado se logró durante la 59.ª fase de la operación Nueva Alianza, que concluyó este 13 de noviembre tras 12 días de actividades.Los equipos operaron en las regiones paraguayas de Canindeyú y Amambay, realizando incursiones por tierra y aire para desarticular estructuras utilizadas por organizaciones criminales para el cultivo, procesamiento y almacenamiento de la droga.Durante la operación, se eliminaron 84,5 hectáreas de plantaciones de marihuana, se destruyeron 68 campamentos clandestinos y se incautaron —para su posterior destrucción— 54.825 kilos de droga ya procesada.
Los equipos operaron en las regiones paraguayas de Canindeyú y Amambay, realizando incursiones por tierra y aire para desarticular estructuras utilizadas por organizaciones criminales para el cultivo, procesamiento y almacenamiento de la droga.
Durante la operación, se eliminaron 84,5 hectáreas de plantaciones de marihuana, se destruyeron 68 campamentos clandestinos y se incautaron —para su posterior destrucción— 54.825 kilos de droga ya procesada.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).