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Brasil y Paraguay asestan golpe al tráfico de drogas: aseguran más de 300 toneladas de marihuana
Brasil y Paraguay asestan golpe al tráfico de drogas: aseguran más de 300 toneladas de marihuana
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Una operación conjunta de la Policía Federal brasileña y la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay impidió que cerca de 308 toneladas de marihuana llegaran... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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El resultado se logró durante la 59.ª fase de la operación Nueva Alianza, que concluyó este 13 de noviembre tras 12 días de actividades.Los equipos operaron en las regiones paraguayas de Canindeyú y Amambay, realizando incursiones por tierra y aire para desarticular estructuras utilizadas por organizaciones criminales para el cultivo, procesamiento y almacenamiento de la droga.Durante la operación, se eliminaron 84,5 hectáreas de plantaciones de marihuana, se destruyeron 68 campamentos clandestinos y se incautaron —para su posterior destrucción— 54.825 kilos de droga ya procesada.
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Brasil y Paraguay asestan golpe al tráfico de drogas: aseguran más de 300 toneladas de marihuana

04:06 GMT 16.11.2026
© Foto : X - @policiafederalPolicía Federal de Brasil
Policía Federal de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
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Una operación conjunta de la Policía Federal brasileña y la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay impidió que cerca de 308 toneladas de marihuana llegaran al mercado ilegal.
El resultado se logró durante la 59.ª fase de la operación Nueva Alianza, que concluyó este 13 de noviembre tras 12 días de actividades.
Elementos de la Guardia Nacional de México - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2026
América Latina
Aumentan un 33% las detenciones por narcotráfico en México
29 de septiembre, 04:16 GMT
Los equipos operaron en las regiones paraguayas de Canindeyú y Amambay, realizando incursiones por tierra y aire para desarticular estructuras utilizadas por organizaciones criminales para el cultivo, procesamiento y almacenamiento de la droga.

Durante la operación, se eliminaron 84,5 hectáreas de plantaciones de marihuana, se destruyeron 68 campamentos clandestinos y se incautaron —para su posterior destrucción— 54.825 kilos de droga ya procesada.
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