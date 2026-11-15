https://noticiaslatam.lat/20261115/necesitamos-mas-recursos-clavijo-reclama-al-gobierno-una-respuesta-inmediata-ante-el-repunte-1175890638.html
"Necesitamos más recursos": Clavijo reclama al Gobierno una respuesta inmediata ante el repunte migratorio en El Hierro
"Necesitamos más recursos": Clavijo reclama al Gobierno una respuesta inmediata ante el repunte migratorio en El Hierro
Sputnik Mundo
La isla de El Hierro no puede seguir afrontando la presión migratoria sin los refuerzos necesarios, escribió el presidente canario, Fernando Clavijo, en la red... 15.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-15T18:25+0000
2026-11-15T18:25+0000
2026-11-15T18:25+0000
españa
🌍 europa
fernando clavijo
salvamento marítimo
migración
gobierno de españa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0f/1175889032_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7ea31a6f1ce3c610c46cc97d82035b78.jpg
"El fuerte incremento de las llegadas de personas migrantes a El Hierro exige una respuesta inmediata del Estado. La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios", expresó.Clavijo señaló que se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, el de Política Territorial, así como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reclamar que se agilice la puesta en marcha de las medidas extraordinarias acordadas en la Comisión Interministerial de Migraciones.Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció durante una visita al puerto de La Restinga que Canarias contará en los próximos días con una tercera guardamar de Salvamento Marítimo, comunican medios. Torres también adelantó que el Gobierno abordará nuevos refuerzos ante el repunte migratorio.Canarias registró recientemente un récord histórico de llegadas en una sola jornada, con 1.580 personas desembarcadas tras el rescate de quince embarcaciones en tres islas, según medios locales.Ante el aumento de las filtraciones, el Gobierno de España declaró la emergencia migratoria en Canarias y destinó unos 16,7 millones de dólares adicionales a habilitar nuevas plazas en centros de acogida estatales y financiar los traslados de migrantes entre las islas y la península, escribe la prensa.La ruta atlántica hacia Canarias es especialmente peligrosa debido a las largas travesías en embarcaciones precarias y a las duras condiciones del océano. Los viajes pueden prolongarse hasta 11 días. La distancia, el estado de las embarcaciones y las condiciones meteorológicas adversas aumentan el riesgo de naufragios.
https://noticiaslatam.lat/20261102/otra-crisis-migratoria-cayucos-procedentes-de-africa-perturban-la-tranquilidad-de-una-de-las-islas-1175711165.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0f/1175889032_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_70ae972f0b2554ce5a6f16ee5ca90b5b.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌍 europa, fernando clavijo, salvamento marítimo, migración, gobierno de españa
🌍 europa, fernando clavijo, salvamento marítimo, migración, gobierno de españa
"Necesitamos más recursos": Clavijo reclama al Gobierno una respuesta inmediata ante el repunte migratorio en El Hierro
La isla de El Hierro no puede seguir afrontando la presión migratoria sin los refuerzos necesarios, escribió el presidente canario, Fernando Clavijo, en la red social X. El jefe regional reclamó una respuesta inmediata del Gobierno, mientras el archipiélago registra cifras récord de llegadas y espera nuevos recursos para atender la emergencia.
"El fuerte incremento de las llegadas de personas migrantes a El Hierro exige una respuesta inmediata del Estado. La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios", expresó.
Clavijo señaló que se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, el de Política Territorial, así como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reclamar que se agilice la puesta en marcha de las medidas extraordinarias acordadas en la Comisión Interministerial de Migraciones.
"Necesitamos más efectivos, más recursos para la atención sanitaria y las emergencias, y derivaciones ágiles que alivien la presión sobre la isla y sus profesionales (...) No podemos permitir que los tiempos administrativos retrasen una respuesta que El Hierro necesita hoy", enfatizó.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció durante una visita al puerto de La Restinga que Canarias contará en los próximos días con una tercera guardamar de Salvamento Marítimo, comunican medios. Torres también adelantó que el Gobierno abordará nuevos refuerzos ante el repunte migratorio.
Canarias registró recientemente un récord histórico de llegadas en una sola jornada, con 1.580 personas desembarcadas tras el rescate de quince embarcaciones en tres islas, según medios locales.
Ante el aumento de las filtraciones, el Gobierno de España declaró
la emergencia migratoria en Canarias y destinó unos 16,7 millones de dólares adicionales a habilitar nuevas plazas en centros de acogida estatales y financiar los traslados de migrantes entre las islas y la península, escribe la prensa.
La ruta atlántica hacia Canarias es especialmente peligrosa debido a las largas travesías en embarcaciones precarias y a las duras condiciones del océano. Los viajes pueden prolongarse hasta 11 días. La distancia, el estado de las embarcaciones y las condiciones meteorológicas adversas aumentan el riesgo de naufragios.
2 de noviembre, 18:51 GMT