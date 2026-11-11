Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261111/brasil-y-venezuela-muestran-disposicion-para-retomar-relacion-bilateral-al-mas-alto-nivel-anuncia-1175838423.html
Brasil y Venezuela muestran disposición para retomar relación bilateral "al más alto nivel", anuncia Lula
Brasil y Venezuela muestran disposición para retomar relación bilateral "al más alto nivel", anuncia Lula
Sputnik Mundo
El presidente brasileño sostuvo un encuentro con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la COP31, que se lleva a cabo en Turquía. 11.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-11T22:30+0000
2026-11-11T22:30+0000
américa latina
delcy rodríguez
venezuela
brasil
luiz inacio lula da silva
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0b/1175838239_5:165:1229:853_1920x0_80_0_0_abdbd07147adfd5fd9f1b24313d6361a.jpg
Además, señaló que Rodríguez sugirió que Brasilia envíe a Caracas una delegación para trabajar en esos tópicos."También discutimos las perspectivas de ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero y acordamos la realización de una visita del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, a Venezuela aún este año", ahondó el mandatario brasileño.
venezuela
brasil
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0b/1175838239_165:146:1108:853_1920x0_80_0_0_9cc9eeca9fce9ed1b2f3ac5a81ca72fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
delcy rodríguez, venezuela, brasil, luiz inacio lula da silva
delcy rodríguez, venezuela, brasil, luiz inacio lula da silva

Brasil y Venezuela muestran disposición para retomar relación bilateral "al más alto nivel", anuncia Lula

22:30 GMT 11.11.2026
© Foto : X / @LulaOficial El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
© Foto : X / @LulaOficial
Síguenos en
El presidente brasileño sostuvo un encuentro con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la COP31, que se lleva a cabo en Turquía.
"Expresamos nuestra disposición a retomar plenamente la relación bilateral, al más alto nivel. Destaqué la importancia económica de esa asociación, las recientes misiones empresariales brasileñas a Venezuela y nuestro interés en dar continuidad a las negociaciones sobre la revisión del Acuerdo de Complementación Económica nº 69 (ACE-69) y sobre las tarifas aplicadas a los automóviles brasileños", escribió Lula da Silva en sus redes sociales.
Además, señaló que Rodríguez sugirió que Brasilia envíe a Caracas una delegación para trabajar en esos tópicos.
"También discutimos las perspectivas de ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero y acordamos la realización de una visita del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, a Venezuela aún este año", ahondó el mandatario brasileño.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала