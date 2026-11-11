Brasil y Venezuela muestran disposición para retomar relación bilateral "al más alto nivel", anuncia Lula

Además, señaló que Rodríguez sugirió que Brasilia envíe a Caracas una delegación para trabajar en esos tópicos."También discutimos las perspectivas de ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero y acordamos la realización de una visita del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, a Venezuela aún este año", ahondó el mandatario brasileño.
El presidente brasileño sostuvo un encuentro con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la COP31, que se lleva a cabo en Turquía.
"Expresamos nuestra disposición a retomar plenamente la relación bilateral, al más alto nivel. Destaqué la importancia económica de esa asociación, las recientes misiones empresariales brasileñas a Venezuela y nuestro interés en dar continuidad a las negociaciones sobre la revisión del Acuerdo de Complementación Económica nº 69 (ACE-69) y sobre las tarifas aplicadas a los automóviles brasileños", escribió Lula da Silva en sus redes sociales.
"También discutimos las perspectivas de ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero y acordamos la realización de una visita del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, a Venezuela aún este año", ahondó el mandatario brasileño.
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