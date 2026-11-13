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Caso Ueno Bank: acusan a expresidente paraguayo Santiago Peña de asociación criminal
Caso Ueno Bank: acusan a expresidente paraguayo Santiago Peña de asociación criminal
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La imputación contra el exmandatario sudamericano fue ampliada por las autoridades locales, quienes incluyeron un nuevo delito en la causa por el cierre de la... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el medio ABC, la Fiscalía local también extendió el señalamiento por asociación criminal contra el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo, y para el superintendente de Bancos de la misma institución, Holderg Aníbal Insfrán.Peña fue detenido el 6 de noviembre en su casa, ubicada en Asunción, esto poco después de ser destituido por el Poder Legislativo paraguayo. Actualmente, está recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, ubicado en la misma urbe.
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Caso Ueno Bank: acusan a expresidente paraguayo Santiago Peña de asociación criminal

20:10 GMT 13.11.2026
© AP Photo / Jorge SaenzSantiago Peña, el presidente de Paraguay, habla durante su ceremonia de proclamación electoral en Asunción, el 30 de mayo de 2023.
Santiago Peña, el presidente de Paraguay, habla durante su ceremonia de proclamación electoral en Asunción, el 30 de mayo de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
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La imputación contra el exmandatario sudamericano fue ampliada por las autoridades locales, quienes incluyeron un nuevo delito en la causa por el cierre de la entidad bancaria, así como los presuntos nexos del político con esta compañía.
De acuerdo con el medio ABC, la Fiscalía local también extendió el señalamiento por asociación criminal contra el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo, y para el superintendente de Bancos de la misma institución, Holderg Aníbal Insfrán.

"Carvallo ya está procesado actualmente por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio; e Insfrán por presunta lesión de confianza grave", puntualizó.

Oficiales del Ejército de Paraguay durante la presentación del operativo 'Escudo Guaraní' en noviembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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Paraguay vive "una crisis que abarca a todo el sistema en su conjunto", dice analista
10 de noviembre, 01:21 GMT
Peña fue detenido el 6 de noviembre en su casa, ubicada en Asunción, esto poco después de ser destituido por el Poder Legislativo paraguayo.
Actualmente, está recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, ubicado en la misma urbe.
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