Caso Ueno Bank: acusan a expresidente paraguayo Santiago Peña de asociación criminal

De acuerdo con el medio ABC, la Fiscalía local también extendió el señalamiento por asociación criminal contra el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo, y para el superintendente de Bancos de la misma institución, Holderg Aníbal Insfrán.Peña fue detenido el 6 de noviembre en su casa, ubicada en Asunción, esto poco después de ser destituido por el Poder Legislativo paraguayo. Actualmente, está recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, ubicado en la misma urbe.
La imputación contra el exmandatario sudamericano fue ampliada por las autoridades locales, quienes incluyeron un nuevo delito en la causa por el cierre de la entidad bancaria, así como los presuntos nexos del político con esta compañía.
De acuerdo con el medio ABC, la Fiscalía local también extendió el señalamiento por asociación criminal contra el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo, y para el superintendente de Bancos de la misma institución, Holderg Aníbal Insfrán.
"Carvallo ya está procesado actualmente por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio; e Insfrán por presunta lesión de confianza grave", puntualizó.