Se está alistando la agenda para la próxima ronda de conversaciones trilaterales: Kushner
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaReunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, con los enviados presidenciales estadounidenses Steve Whitcoff y Jared Kushner
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"Nuestro objetivo actual es facilitar el contacto directo entre Moscú y sus socios europeos, así como preparar la agenda para la próxima ronda de conversaciones trilaterales", anunció en X el enviado estadounidense Jared Kushner.
Añadió que, durante las negociaciones, surgieron varias ideas nuevas, subrayando que "ambas partes comprenden que serán necesarios compromisos prácticos para poner fin a este conflicto".
Esta semana, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, resaltó que "la conversación y el intercambio de opiniones fueron muy informativos, constructivos, francos y útiles, al igual que todas las conversaciones anteriores" entre el presidente de la nación euroasiática, Vladímir Putin, con Steve Witkoff y Kushner.
Esta semana, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, resaltó que "la conversación y el intercambio de opiniones fueron muy informativos, constructivos, francos y útiles, al igual que todas las conversaciones anteriores" entre el presidente de la nación euroasiática, Vladímir Putin, con Steve Witkoff y Kushner.
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