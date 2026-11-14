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Se está alistando la agenda para la próxima ronda de conversaciones trilaterales: Kushner
Se está alistando la agenda para la próxima ronda de conversaciones trilaterales: Kushner
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"Nuestro objetivo actual es facilitar el contacto directo entre Moscú y sus socios europeos, así como preparar la agenda para la próxima ronda de... 14.11.2026, Sputnik Mundo
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Añadió que, durante las negociaciones, surgieron varias ideas nuevas, subrayando que "ambas partes comprenden que serán necesarios compromisos prácticos para poner fin a este conflicto".Esta semana, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, resaltó que "la conversación y el intercambio de opiniones fueron muy informativos, constructivos, francos y útiles, al igual que todas las conversaciones anteriores" entre el presidente de la nación euroasiática, Vladímir Putin, con Steve Witkoff y Kushner.
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Se está alistando la agenda para la próxima ronda de conversaciones trilaterales: Kushner

21:30 GMT 14.11.2026
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaReunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, con los enviados presidenciales estadounidenses Steve Whitcoff y Jared Kushner
Reunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, con los enviados presidenciales estadounidenses Steve Whitcoff y Jared Kushner - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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"Nuestro objetivo actual es facilitar el contacto directo entre Moscú y sus socios europeos, así como preparar la agenda para la próxima ronda de conversaciones trilaterales", anunció en X el enviado estadounidense Jared Kushner.
Añadió que, durante las negociaciones, surgieron varias ideas nuevas, subrayando que "ambas partes comprenden que serán necesarios compromisos prácticos para poner fin a este conflicto".

Esta semana, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, resaltó que "la conversación y el intercambio de opiniones fueron muy informativos, constructivos, francos y útiles, al igual que todas las conversaciones anteriores" entre el presidente de la nación euroasiática, Vladímir Putin, con Steve Witkoff y Kushner.
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