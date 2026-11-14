Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Tecnología
Lo más destacado sobre los últimos avances tecnológicos e innovaciones.
https://noticiaslatam.lat/20261114/microsoft-restablece-totalmente-su-servicio-tras-caida-global-1175884504.html
Microsoft restablece totalmente su servicio tras caída global
Microsoft restablece totalmente su servicio tras caída global
Sputnik Mundo
La compañía tecnológica dio a conocer que finalizó sus trabajos para solucionar la causa de las fallas ocurridas esta semana, mismas que causaron graves... 14.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-14T22:30+0000
2026-11-14T22:30+0000
tecnología
microsoft
filipinas
australia
informática
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/13/1156254967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72ea4964f5d2238cc05a152054f72ba2.jpg
De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, en la primera hora de esta eventualidad, se acumularon casi 20.000 reportes de fallas por minuto en servicios como Outlook, Microsoft 365, Teams, OneDrive, Copilot y Azure.Ello también alcanzó a instituciones gubernamentales, tribunales, centros educativos y empresas en países como Australia y Filipinas. Según los primeros reportes técnicos citados por medios internacionales, esta problemática habría sido provocada por una actualización de configuración que dejó fuera de servicio varios servidores y generó una sobrecarga en los equipos restantes.
filipinas
australia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/13/1156254967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aec414d8e4080d1c60704b048932d5b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
microsoft, filipinas, australia, informática
microsoft, filipinas, australia, informática

Microsoft restablece totalmente su servicio tras caída global

22:30 GMT 14.11.2026
© Sputnik / Vera Golosova / Acceder al contenido multimediaLa oficina de Microsoft en Nueva York
La oficina de Microsoft en Nueva York - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
© Sputnik / Vera Golosova
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La compañía tecnológica dio a conocer que finalizó sus trabajos para solucionar la causa de las fallas ocurridas esta semana, mismas que causaron graves problemas en alrededor de 70 países.
"Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados", publicó en X.
De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, en la primera hora de esta eventualidad, se acumularon casi 20.000 reportes de fallas por minuto en servicios como Outlook, Microsoft 365, Teams, OneDrive, Copilot y Azure.
Ello también alcanzó a instituciones gubernamentales, tribunales, centros educativos y empresas en países como Australia y Filipinas.
Según los primeros reportes técnicos citados por medios internacionales, esta problemática habría sido provocada por una actualización de configuración que dejó fuera de servicio varios servidores y generó una sobrecarga en los equipos restantes.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала