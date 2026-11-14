Microsoft restablece totalmente su servicio tras caída global

De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, en la primera hora de esta eventualidad, se acumularon casi 20.000 reportes de fallas por minuto en servicios como Outlook, Microsoft 365, Teams, OneDrive, Copilot y Azure.Ello también alcanzó a instituciones gubernamentales, tribunales, centros educativos y empresas en países como Australia y Filipinas. Según los primeros reportes técnicos citados por medios internacionales, esta problemática habría sido provocada por una actualización de configuración que dejó fuera de servicio varios servidores y generó una sobrecarga en los equipos restantes.
La compañía tecnológica dio a conocer que finalizó sus trabajos para solucionar la causa de las fallas ocurridas esta semana, mismas que causaron graves problemas en alrededor de 70 países.
"Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados", publicó en X.
Ello también alcanzó a instituciones gubernamentales, tribunales, centros educativos y empresas en países como Australia y Filipinas.
Según los primeros reportes técnicos citados por medios internacionales, esta problemática habría sido provocada por una actualización de configuración que dejó fuera de servicio varios servidores y generó una sobrecarga en los equipos restantes.
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