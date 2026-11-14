https://noticiaslatam.lat/20261114/en-menos-de-un-minuto-asi-funciona-el-sistema-lanzallamas-pesado-ruso-solntsepiok-1175879928.html

"En menos de un minuto": así funciona el sistema lanzallamas pesado ruso Solntsepiok

"En menos de un minuto": así funciona el sistema lanzallamas pesado ruso Solntsepiok

Sputnik Mundo

El sistema lanzallamas pesado TOS-1A Solntsepiok, basado en el tanque T-80, puede atacar posiciones enemigas en menos de 60 segundos, destacaron a Sputnik unos... 14.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-14T13:45+0000

2026-11-14T13:45+0000

2026-11-14T13:45+0000

defensa

seguridad

rusia

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

tos-1a solntsepiok

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0e/1175880150_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_39be67a6b29ac337215e0e7216f06c9e.jpg

"Durante las operaciones de combate, el TOS-1A BM2M ataca las posiciones enemigas desde una posición de tiro temporal en menos de un minuto. La tripulación se desplaza desde la zona de espera hacia la línea de contacto, acompañada por artilleros que brindan protección contra los drones", explicó el militar con nombre clave Kot (Gato).En sus palabras, este procedimiento permite abandonar la posición de fuego antes de que los sistemas de reconocimiento enemigos puedan detectar a la tripulación.Asimismo, los equipos de apoyo de fuego encargados de proteger los sistemas Solntsepiok logran derribar drones ucranianos que vuelan a alturas de entre 150 y 200 metros. Como indicaron los militares, estos resultados son fruto de los entrenamientos constantes y de los ejercicios de tiro, tanto diurnos como nocturnos.Según él, en una sola noche, los soldados destruyeron hasta cuatro drones de ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como hexacópteros de tipo Baba Yaga.El TOS-1A es una modificación mejorada del TOS-1 introducida en 2003 que tiene 24 tubos lanzadores en lugar de 30, y un alcance máximo efectivo de 6 km en lugar de 3,6 km. Más tarde, un nuevo proyectil creado a finales de la década de 2010 para el TOS-1A aumentó el alcance a 10 km. Esto se logró gracias a una nueva mezcla de combustible y explosivo. Sin embargo, este último cohete tiene un inconveniente: una zona muerta de 1,6 km (es decir, la distancia mínima para el lanzamiento). En cambio, los cohetes de menor alcance tienen un límite de tan solo 400 metros.

https://noticiaslatam.lat/20260510/de-katiusha-a-tornado-como-evolucionaron-los-temibles-lanzacohetes-multiple-rusos-1173364097.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, tos-1a solntsepiok, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ fuerzas armadas