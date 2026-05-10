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De 'Katiusha' a Tornado: ¿cómo evolucionaron los temibles lanzacohetes múltiple rusos?
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Partiendo del BM-13, apodado cariñosamente 'Katiusha' y que aterrorizaba a las tropas nazis durante la Gran Guerra Patria (1941-1945), los sistemas... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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De 'Katiusha' a Tornado: ¿cómo evolucionaron los temibles lanzacohetes múltiple rusos?
Partiendo del BM-13, apodado cariñosamente 'Katiusha' y que aterrorizaba a las tropas nazis durante la Gran Guerra Patria (1941-1945), los sistemas lanzacohetes múltiple rusos dieron un gran paso adelante. Uno de los modelos más temibles de la actualidad es el Tornado-G, que ha incorporado lo mejor de sus predecesores.
En el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, Sputnik trae a la memoria los modelos más emblemáticos del diseño militar ruso.