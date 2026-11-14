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EEUU solicita la extradición de presunto autor intelectual del homicidio de alcalde mexicano
EEUU solicita la extradición de presunto autor intelectual del homicidio de alcalde mexicano
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Las autoridades estadounidenses pidieron al Gobierno mexicano el traslado de Ramón Ángel Álvarez, alias 'R1', a su nación, para juzgarlo por presunto tráfico... 14.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el diario local La Jornada, la solicitud ocurrió el 10 de agosto, razón por la que la defensa del supuesto autor intelectual del asesinato del edil de Uruapan (occidente), Carlos Manzo, interpuso un amparo. Ante ello, según datos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 10 de noviembre se giró la orden de aprehensión con fines de extradición por un juez federal. "Hasta el momento, no existen datos del PJF que refieran que la Fiscalía General de la República (FGR) haya cumplimentado la orden de detención provisional con fines de extradición", ahondó el rotativo nacional.
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EEUU solicita la extradición de presunto autor intelectual del homicidio de alcalde mexicano

23:30 GMT 14.11.2026
© AP Photo / Marco UgarteLos homicidios en México son un problema latente en la nación latinoamericana.
Los homicidios en México son un problema latente en la nación latinoamericana. - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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Las autoridades estadounidenses pidieron al Gobierno mexicano el traslado de Ramón Ángel Álvarez, alias 'R1', a su nación, para juzgarlo por presunto tráfico de drogas y lavado de dinero.
De acuerdo con el diario local La Jornada, la solicitud ocurrió el 10 de agosto, razón por la que la defensa del supuesto autor intelectual del asesinato del edil de Uruapan (occidente), Carlos Manzo, interpuso un amparo.
"El juzgado primero de distrito con sede en Toluca (centro), dio a conocer a través de la lista de acuerdos que la defensa de Álvarez Ayala solicitó la protección de la justicia federal para que su cliente no sea entregado a autoridades de Estados Unidos, esto sin que se lleve a cabo el proceso jurídico ni que sea trasladado a ese país en calidad de desterrado", detalló la publicación.
Ante ello, según datos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 10 de noviembre se giró la orden de aprehensión con fines de extradición por un juez federal.
"Hasta el momento, no existen datos del PJF que refieran que la Fiscalía General de la República (FGR) haya cumplimentado la orden de detención provisional con fines de extradición", ahondó el rotativo nacional.
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