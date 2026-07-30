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Arrestan al autor intelectual del homicidio del alcalde mexicano Carlos Manzo
Arrestan al autor intelectual del homicidio del alcalde mexicano Carlos Manzo
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Las autoridades mexicanas detuvieron a Ramón Ángel Álvarez, alias R1, presunto autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan (occidente)... 30.07.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario federal destacó que el R1 es identificado como el dirigente de los Rs, una de las células criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en varios municipios de Michoacán, incluido Uruapan, así como en Jalisco."Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", ahondó.
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Arrestan al autor intelectual del homicidio del alcalde mexicano Carlos Manzo

21:40 GMT 30.07.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoEl alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en noviembre de 2025.
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en noviembre de 2025. - Sputnik Mundo, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
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Las autoridades mexicanas detuvieron a Ramón Ángel Álvarez, alias R1, presunto autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan (occidente), ocurrido en noviembre de 2025.
Su captura se dio "después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia", de acuerdo con lo mencionado en redes sociales por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
El funcionario federal destacó que el R1 es identificado como el dirigente de los Rs, una de las células criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en varios municipios de Michoacán, incluido Uruapan, así como en Jalisco.
"Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", ahondó.
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