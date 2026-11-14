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Cuba está lista para enfrentar cualquier intento de agresión militar, asegura Díaz-Canel

Cuba está lista para enfrentar cualquier intento de agresión militar, asegura Díaz-Canel

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Cuba no amenaza a ninguna nación, sin embargo, se prepara para rechazar agresiones militares, señaló el mandatario del país caribeño, Miguel Díaz-Canel... 14.11.2026, Sputnik Mundo

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En las últimas semanas, indicó el jefe de Estado cubano, han sido reiteradas las expresiones por partes de voceros y políticos del Gobierno de Estados Unidos, alentando y ratificando "su propósito de agresión militar a nuestro país". Explicó que esto significa que Washington debe acabar con "el castigo colectivo que tiene contra el pueblo cubano, acabar con toda esa agresión genocida a la que quiere someter a todo nuestro pueblo. En fin, es dejar vivir a nuestro país en paz"."Cuba no agrede ni amenaza a ninguna nación. Pero rechazaremos todo intento de agresión militar extranjera y para ese peligro nos preparamos", aseguró el presidente en la descripción del video.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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