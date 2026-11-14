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Cuba está lista para enfrentar cualquier intento de agresión militar, asegura Díaz-Canel
Cuba está lista para enfrentar cualquier intento de agresión militar, asegura Díaz-Canel
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Cuba no amenaza a ninguna nación, sin embargo, se prepara para rechazar agresiones militares, señaló el mandatario del país caribeño, Miguel Díaz-Canel... 14.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-14T09:54+0000
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En las últimas semanas, indicó el jefe de Estado cubano, han sido reiteradas las expresiones por partes de voceros y políticos del Gobierno de Estados Unidos, alentando y ratificando "su propósito de agresión militar a nuestro país". Explicó que esto significa que Washington debe acabar con "el castigo colectivo que tiene contra el pueblo cubano, acabar con toda esa agresión genocida a la que quiere someter a todo nuestro pueblo. En fin, es dejar vivir a nuestro país en paz"."Cuba no agrede ni amenaza a ninguna nación. Pero rechazaremos todo intento de agresión militar extranjera y para ese peligro nos preparamos", aseguró el presidente en la descripción del video.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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Cuba está lista para enfrentar cualquier intento de agresión militar, asegura Díaz-Canel
09:54 GMT 14.11.2026 (actualizado: 10:01 GMT 14.11.2026)
Cuba no amenaza a ninguna nación, sin embargo, se prepara para rechazar agresiones militares, señaló el mandatario del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, denunciando las acciones estadounidenses contra la isla.
En las últimas semanas, indicó el jefe de Estado cubano, han sido reiteradas las expresiones por partes de voceros y políticos del Gobierno de Estados Unidos, alentando y ratificando "su propósito de agresión militar a nuestro país".
"Yo creo que en las condiciones actuales, lo que tenemos que exigir, que es lo que puede y debe hacer el Gobierno de Estados Unidos, es levantar y acabar con el bloqueo a nuestro país", destacó Miguel Díaz-Canel en un video publicado en sus redes sociales.
Explicó que esto significa que Washington debe acabar con "el castigo colectivo que tiene contra el pueblo cubano, acabar con toda esa agresión genocida a la que quiere someter a todo nuestro pueblo. En fin, es dejar vivir a nuestro país en paz".
"Cuba no agrede ni amenaza a ninguna nación. Pero rechazaremos todo intento de agresión militar extranjera y para ese peligro nos preparamos", aseguró el presidente en la descripción del video.
12 de noviembre, 17:33 GMT
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible
en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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