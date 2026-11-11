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"Las consecuencias son inadmisibles": la Cámara Baja rusa aprueba llamado a la ONU para poner fin al bloqueo de EEUU contra Cuba

"Las consecuencias son inadmisibles": la Cámara Baja rusa aprueba llamado a la ONU para poner fin al bloqueo de EEUU contra Cuba

Sputnik Mundo

La Duma Estatal de Rusia (Cámara Baja del Parlamento) aprobó un llamamiento dirigido a la Asamblea General de la ONU, los parlamentos de todo el mundo y las... 11.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-11T16:29+0000

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En el documento, los diputados rusos instan a los participantes en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y a la comunidad internacional a lograr el levantamiento de las restricciones que EEUU mantiene sobre la isla desde hace más de seis décadas.Según señala el texto, el bloqueo económico, comercial y financiero constituye una violación sistemática de los principios y las normas fundamentales del derecho internacional, además de contradecir la Carta de las Naciones Unidas.Los parlamentarios rusos sostienen que las sanciones económicas estadounidenses utilizadas como instrumento de presión contra un Estado soberano son absolutamente ilegales. También denuncian que estas medidas vulneran el derecho de los cubanos a acceder a alimentos, medicamentos y asistencia médica.Asimismo, advierten que, tras el endurecimiento de las sanciones en agosto de 2026, Cuba quedó prácticamente privada de la posibilidad de importar combustible.El documento señala que el bloqueo estadounidense ha agravado los problemas económicos y humanitarios de la isla.La Cámara Baja del Parlamento ruso también reafirmó su respaldo a los llamamientos internacionales para levantar el bloqueo estadounidense y expresó su disposición a seguir desarrollando la cooperación y brindando apoyo al pueblo cubano.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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