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Rusia y China impulsan la cooperación farmacéutica: la empresa rusa Promomed inaugura una oficina internacional en Pekín
Rusia y China impulsan la cooperación farmacéutica: la empresa rusa Promomed inaugura una oficina internacional en Pekín
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Una filial de la compañía rusa Promomed se inauguró en China, en la sede de la representación comercial de Rusia, declaró el presidente de la junta directiva... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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Según expresó, se trata de crear una compañía de investigación centrada en el desarrollo conjunto de medicamentos, el estudio de moléculas y la realización de ensayos clínicos. El objetivo es ofrecer nuevas soluciones y mejorar la calidad de los tratamientos para médicos y pacientes de ambos países.Agregó que esta colaboración abre amplias oportunidades para la investigación internacional conjunta, que servirá de base para desarrollar "una sólida base de evidencia para nuestras decisiones".Promomed es una de las principales empresas biofarmacéuticas innovadoras. Desarrolla y produce medicamentos para tratar enfermedades en distintas áreas terapéuticas, como endocrinología, oncología, neurología, enfermedades autoinmunes, infecciones y dolor agudo y crónico, entre otras.
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Rusia y China impulsan la cooperación farmacéutica: la empresa rusa Promomed inaugura una oficina internacional en Pekín

15:33 GMT 13.11.2026
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimediaLaboratorio del departamento de control de calidad de un taller de una planta del grupo Promomed
Laboratorio del departamento de control de calidad de un taller de una planta del grupo Promomed - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
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Una filial de la compañía rusa Promomed se inauguró en China, en la sede de la representación comercial de Rusia, declaró el presidente de la junta directiva de la farmacéutica, Piotr Beli. Explicó que la prioridad será garantizar la disponibilidad de medicamentos para el tratamiento de enfermedades tanto en Rusia como en el extranjero.
Según expresó, se trata de crear una compañía de investigación centrada en el desarrollo conjunto de medicamentos, el estudio de moléculas y la realización de ensayos clínicos. El objetivo es ofrecer nuevas soluciones y mejorar la calidad de los tratamientos para médicos y pacientes de ambos países.

"Rusia siempre ha sido una fuente de soluciones intelectuales. Ahora está claro que tenemos muchísimo que intercambiar", destacó Beli a Sputnik.

Agregó que esta colaboración abre amplias oportunidades para la investigación internacional conjunta, que servirá de base para desarrollar "una sólida base de evidencia para nuestras decisiones".
Promomed es una de las principales empresas biofarmacéuticas innovadoras. Desarrolla y produce medicamentos para tratar enfermedades en distintas áreas terapéuticas, como endocrinología, oncología, neurología, enfermedades autoinmunes, infecciones y dolor agudo y crónico, entre otras.
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