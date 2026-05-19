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Los datos hablan por sí solos: el comercio bilateral entre Rusia y China, al detalle
Los datos hablan por sí solos: el comercio bilateral entre Rusia y China, al detalle
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La cooperación económica entre Moscú y Pekín se fortalece año tras año, muestran datos públicos analizados por Sputnik. China es el principal socio comercial... 19.05.2026, Sputnik Mundo
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En el marco de la visita del mandatario ruso, Vladímir Putin, a China, Sputnik recopila los datos sobre la cooperación económica entre Moscú y Pekín.
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Los datos hablan por sí solos: el comercio bilateral entre Rusia y China, al detalle

13:35 GMT 19.05.2026
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La cooperación económica entre Moscú y Pekín se fortalece año tras año, muestran datos públicos analizados por Sputnik. China es el principal socio comercial de Rusia durante 16 años consecutivos y casi el 100% de las transacciones entre los países se realizan en rublos y yuanes.
En el marco de la visita del mandatario ruso, Vladímir Putin, a China, Sputnik recopila los datos sobre la cooperación económica entre Moscú y Pekín.
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