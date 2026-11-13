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Grabaciones secretas, amenazas y chantaje: presentan denuncia contra el primer ministro húngaro
Grabaciones secretas, amenazas y chantaje: presentan denuncia contra el primer ministro húngaro
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La exministra de Justicia húngara Judit Varga acusó a su exmarido, el actual primer ministro Péter Magyar, de someterla durante meses a amenazas y chantajes... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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Tras las declaraciones de Judit Varga ante una comisión parlamentaria, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Budapest para que examine los hechos. El denunciante es el activista István Tényi Jr., antiguo integrante del partido Fidesz.Tényi solicitó investigar posibles indicios de chantaje y violencia doméstica por parte del jefe del Gobierno. Su denuncia se fundamenta en las declaraciones de Varga durante una sesión de la comisión parlamentaria encargada de examinar irregularidades en el sistema de ejecución judicial.La exministra afirma que Péter Magyar grababa a escondidas sus conversaciones durante el matrimonio y después utilizaba esos registros para ejercer presión sobre ella. Según su versión, las amenazas se prolongaron durante cerca de 18 meses e incluían advertencias sobre posibles procesos penales y penas de cárcel.Por el momento, las acusaciones no han sido confirmadas por la Justicia.En la denuncia también se citan las declaraciones de Lomnici, quien considera que, de confirmarse los hechos, Magyar podría enfrentarse a importantes consecuencias jurídicas, incluidas las de carácter penal. Sin embargo, la existencia de grabaciones secretas o las denuncias de amenazas no bastan por sí solas para acreditar un delito.Las autoridades deberán comprobar los hechos, evaluar las pruebas disponibles y determinar si las conductas denunciadas pueden constituir infracciones penales. Zoltán Lomnici Jr. señaló asimismo que la formación jurídica de Magyar podría ser un factor adicional que se tendría que valorar en un eventual proceso penal.
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Grabaciones secretas, amenazas y chantaje: presentan denuncia contra el primer ministro húngaro

17:44 GMT 13.11.2026 (actualizado: 17:55 GMT 13.11.2026)
© AP Photo / Beata ZawrzelEl primer ministro húngaro, Péter Magyar, informa a los medios durante su visita a Cracovia, Polonia, el 19 de mayo de 2026
El primer ministro húngaro, Péter Magyar, informa a los medios durante su visita a Cracovia, Polonia, el 19 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
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La exministra de Justicia húngara Judit Varga acusó a su exmarido, el actual primer ministro Péter Magyar, de someterla durante meses a amenazas y chantajes mediante grabaciones secretas de sus conversaciones, informa 'Magyar Nemzet'.
Tras las declaraciones de Judit Varga ante una comisión parlamentaria, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Budapest para que examine los hechos. El denunciante es el activista István Tényi Jr., antiguo integrante del partido Fidesz.
Tényi solicitó investigar posibles indicios de chantaje y violencia doméstica por parte del jefe del Gobierno. Su denuncia se fundamenta en las declaraciones de Varga durante una sesión de la comisión parlamentaria encargada de examinar irregularidades en el sistema de ejecución judicial.

"Las amenazas formuladas durante meses mediante grabaciones de audio clandestinas también podrían levantar sospechas de violencia doméstica", afirmó el jurista constitucionalista, Zoltán Lomnici Jr.

La exministra afirma que Péter Magyar grababa a escondidas sus conversaciones durante el matrimonio y después utilizaba esos registros para ejercer presión sobre ella. Según su versión, las amenazas se prolongaron durante cerca de 18 meses e incluían advertencias sobre posibles procesos penales y penas de cárcel.
"Las amenazas podrían haber incluido la posibilidad de formular cargos penales, intimidarla con la prisión y convertir la vida de Judit Varga en algo social, existencial y políticamente insoportable", recoge el diario al describir las presuntas presiones.
Péter Magyar, primer ministro húngaro - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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Magyar confirma que Budapest no enviará armas a Kiev ni permitirá su tránsito por el país
12 de octubre, 17:31 GMT
Por el momento, las acusaciones no han sido confirmadas por la Justicia.
En la denuncia también se citan las declaraciones de Lomnici, quien considera que, de confirmarse los hechos, Magyar podría enfrentarse a importantes consecuencias jurídicas, incluidas las de carácter penal. Sin embargo, la existencia de grabaciones secretas o las denuncias de amenazas no bastan por sí solas para acreditar un delito.
Las autoridades deberán comprobar los hechos, evaluar las pruebas disponibles y determinar si las conductas denunciadas pueden constituir infracciones penales. Zoltán Lomnici Jr. señaló asimismo que la formación jurídica de Magyar podría ser un factor adicional que se tendría que valorar en un eventual proceso penal.
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