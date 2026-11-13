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Este es el país de América Latina con mayor abandono anual de perros y gatos
Este es el país de América Latina con mayor abandono anual de perros y gatos
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La falta de cuidados para los animales favorece la propagación de enfermedades, las agresiones y el deterioro ambiental, mientras que las labores de rescate y... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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Cada año, alrededor de 500.000 perros y gatos son abandonados en las calles de México, lo que coloca a la nación en el primer lugar de América Latina en esta problemática. Así lo señaló Aida del Carmen San Vicente Parada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en declaraciones recogidas por el diario La Jornada.Según la académica, se calcula que en el país latinoamericano hay 18 millones de perros en situación de abandono o sin cuidados. Este escenario favorece el aumento de enfermedades como la rabia, la sarna, la tiña y la toxoplasmosis, además de la transmisión de pulgas y garrapatas.También han aumentado las agresiones de estos animales contra transeúntes, personas adultas mayores y, sobre todo, niños, a consecuencia del estrés, el hambre y la defensa de su territorio.Además, el abandono tiene un costo ambiental: la acumulación de heces y orina en calles y espacios públicos afecta la calidad del suelo y del aire.En el cuarto seminario Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano, se discutieron los retos del rescate y el cuidado animal. Ahí, se destacó que las iniciativas de rescate, el sustento de los animales, las campañas de esterilización masiva y el control sanitario requieren altos presupuestos públicos y donativos.Uno de los principales obstáculos frente al abandono es que la mayoría de los animales se compra, lo que lleva a algunas personas a pensar que pueden desecharlos cuando lo deseen.El país latinoamericano ha dado algunos pasos en el reconocimiento de los derechos de los animales. Un ejemplo es el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece que toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar su vida e integridad.Por ello, especialistas consideran necesario reconocer la dignidad de los animales e impulsar políticas que garanticen su protección, tomando como referencia la Declaración Rioplatense de Derechos de los Animales.
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Este es el país de América Latina con mayor abandono anual de perros y gatos

07:33 GMT 13.11.2026
© Foto : X - @MetroCDMXEste es el país de América Latina con mayor abandono anual de perros y gatos
Este es el país de América Latina con mayor abandono anual de perros y gatos - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
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La falta de cuidados para los animales favorece la propagación de enfermedades, las agresiones y el deterioro ambiental, mientras que las labores de rescate y esterilización enfrentan limitaciones presupuestarias.
Cada año, alrededor de 500.000 perros y gatos son abandonados en las calles de México, lo que coloca a la nación en el primer lugar de América Latina en esta problemática. Así lo señaló Aida del Carmen San Vicente Parada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en declaraciones recogidas por el diario La Jornada.
Según la académica, se calcula que en el país latinoamericano hay 18 millones de perros en situación de abandono o sin cuidados. Este escenario favorece el aumento de enfermedades como la rabia, la sarna, la tiña y la toxoplasmosis, además de la transmisión de pulgas y garrapatas.
También han aumentado las agresiones de estos animales contra transeúntes, personas adultas mayores y, sobre todo, niños, a consecuencia del estrés, el hambre y la defensa de su territorio.
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América Latina
Juana, la heroína que rescata a perros abandonados en un poblado mexicano desplazado por el narco
1 de abril 2022, 22:20 GMT
Además, el abandono tiene un costo ambiental: la acumulación de heces y orina en calles y espacios públicos afecta la calidad del suelo y del aire.
En el cuarto seminario Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano, se discutieron los retos del rescate y el cuidado animal. Ahí, se destacó que las iniciativas de rescate, el sustento de los animales, las campañas de esterilización masiva y el control sanitario requieren altos presupuestos públicos y donativos.
Uno de los principales obstáculos frente al abandono es que la mayoría de los animales se compra, lo que lleva a algunas personas a pensar que pueden desecharlos cuando lo deseen.
El país latinoamericano ha dado algunos pasos en el reconocimiento de los derechos de los animales. Un ejemplo es el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece que toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar su vida e integridad.
Por ello, especialistas consideran necesario reconocer la dignidad de los animales e impulsar políticas que garanticen su protección, tomando como referencia la Declaración Rioplatense de Derechos de los Animales.
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