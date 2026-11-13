El exsecretario de prensa del ex primer ministro ucraniano resulta herido en la explosión de un auto en Moscú

El herido fue trasladado a un hospital de la capital, donde recibe atención médica. Aunque el organismo no ofreció detalles sobre las circunstancias del incidente ni sobre las lesiones sufridas, señaló que su estado es grave.Por la explosión, ocurrida en la calle Kirovográdskaya, la Dirección General de Investigación del Comité de Investigación de Rusia para Moscú abrió una causa penal por intento de asesinato.Los especialistas inspeccionan actualmente el lugar de los hechos. Los expertos en explosivos examinan el vehículo y la zona circundante para determinar las circunstancias y la naturaleza de la explosión.Asimismo, está previsto realizar próximamente varias pericias, entre ellas una médico-forense y otra de carácter explosivo, que ayudarán a esclarecer los detalles del incidente.
La explosión de un automóvil en el sur de la capital rusa, Moscú, dejó herido a Serguéi Zavorotni, antiguo asesor del ex primer ministro de Ucrania, Mikola Azárov, informan a Sputnik las fuerzas del orden. El hombre se encontraba al volante del vehículo en el momento del incidente, precisan desde el Comité de Investigación de Rusia.
El herido fue trasladado a un hospital de la capital, donde recibe atención médica. Aunque el organismo no ofreció detalles sobre las circunstancias del incidente ni sobre las lesiones sufridas, señaló que su estado es grave.
Según datos preliminares, la onda expansiva arrojó al conductor del vehículo a la calzada. Tras la explosión del auto, se abrió una investigación por intento de homicidio.
Por la explosión, ocurrida en la calle Kirovográdskaya, la Dirección General de Investigación del Comité de Investigación de Rusia para Moscú abrió una causa penal por intento de asesinato.
"Los investigadores y peritos del Comité de Investigación de la capital, junto con los servicios operativos, están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer todas las circunstancias del suceso e identificar a las personas implicadas en la comisión del delito", indicaron desde el organismo.
Los especialistas inspeccionan actualmente el lugar de los hechos. Los expertos en explosivos examinan el vehículo y la zona circundante para determinar las circunstancias y la naturaleza de la explosión.
Asimismo, está previsto realizar próximamente varias pericias, entre ellas una médico-forense y otra de carácter explosivo, que ayudarán a esclarecer los detalles del incidente.