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Primer paciente en recibir la vacuna rusa contra el cáncer: ¿cómo se encuentra?
Primer paciente en recibir la vacuna rusa contra el cáncer: ¿cómo se encuentra?
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El primer paciente que recibió la vacuna contra el cáncer desarrollada en Rusia no presenta metástasis (focos secundarios de un tumor maligno), informó a la... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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En abril de 2026, el primer receptor de la vacuna fue un hombre de 60 años que padecía melanoma cutáneo.En concreto, al paciente se le realizan tomografías computarizadas de muy alta resolución, con una precisión de hasta décimas de milímetro. Los especialistas examinan principalmente los ganglios linfáticos, precisó Guíntsburg.La vacuna contra el cáncer, desarrollada mediante tecnología de ARNm, prepara el sistema inmunitario para que pueda destruir por sí mismo tanto el tumor maligno como las metástasis. Cada paciente recibe un preparado personalizado, elaborado a partir de sus datos genéticos, ya que no existen dos tumores idénticos, concluyó.En septiembre de 2024 finalizaron los estudios preclínicos de la vacuna. En agosto de 2025 se obtuvo la autorización oficial para utilizar el sistema ARIADNA, que analiza el perfil genético del tumor y permite diseñar un preparado individualizado.En diciembre de 2025 se fabricaron los primeros lotes. Para abril de 2026, el medicamento ya había obtenido las autorizaciones necesarias y se había incorporado al sistema de seguro médico obligatorio de Rusia. Fue entonces cuando se administró la vacuna al primer paciente.
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Primer paciente en recibir la vacuna rusa contra el cáncer: ¿cómo se encuentra?

11:31 GMT 12.11.2026
© Sputnik / Alexandr KryazhevAmpollas en la línea de envasado de vacunas
Ampollas en la línea de envasado de vacunas - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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El primer paciente que recibió la vacuna contra el cáncer desarrollada en Rusia no presenta metástasis (focos secundarios de un tumor maligno), informó a la prensa el director científico del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexandr Guíntsburg.
En abril de 2026, el primer receptor de la vacuna fue un hombre de 60 años que padecía melanoma cutáneo.

"Ya ha completado el tratamiento. Ahora permanece bajo seguimiento médico, con controles mensuales. (...) Este seguimiento se prolongará durante tres años", explicó el académico.

En concreto, al paciente se le realizan tomografías computarizadas de muy alta resolución, con una precisión de hasta décimas de milímetro. Los especialistas examinan principalmente los ganglios linfáticos, precisó Guíntsburg.

"Todo está en orden. Hasta ayer no se había detectado ninguna nueva formación tumoral", señaló el especialista.

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La vacuna contra el cáncer, desarrollada mediante tecnología de ARNm, prepara el sistema inmunitario para que pueda destruir por sí mismo tanto el tumor maligno como las metástasis. Cada paciente recibe un preparado personalizado, elaborado a partir de sus datos genéticos, ya que no existen dos tumores idénticos, concluyó.
En septiembre de 2024 finalizaron los estudios preclínicos de la vacuna. En agosto de 2025 se obtuvo la autorización oficial para utilizar el sistema ARIADNA, que analiza el perfil genético del tumor y permite diseñar un preparado individualizado.
En diciembre de 2025 se fabricaron los primeros lotes. Para abril de 2026, el medicamento ya había obtenido las autorizaciones necesarias y se había incorporado al sistema de seguro médico obligatorio de Rusia. Fue entonces cuando se administró la vacuna al primer paciente.
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