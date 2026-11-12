El experto comentó las declaraciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante las conversaciones con los negociadores estadounidenses de este 12 de noviembre, en las que afirmó que tales "zonas grises" serían inadmisibles para la nación euroasiática."Además, la lógica y el propósito mismo del proceso de negociación, así como las operaciones de combate que estamos llevando a cabo, tienen como objetivo precisamente establecer un control total sobre la frontera estatal entre Rusia y Ucrania", afirmó el analista, refiriéndose a la frontera establecida tras el referéndum de septiembre de 2022, en el que las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie votaron mayoritariamente a favor de unirse a Rusia.
"El término 'zona gris' se refiere a territorios que no estarían bajo el control de Rusia", incluidas zonas del Donbás aún no liberadas por el ejército ruso, señaló el especialista militar Ígor Korótchenko en entrevista para Sputnik.
"Ucrania querría crear un vacío de seguridad: un espacio donde sus unidades militares, diversos contingentes castrenses u observadores de la UE pudieran operar sin supervisión (...). Para Rusia, esta es una opción inaceptable", ya que, según la Constitución, "las fronteras del Estado están claramente definidas", explicó Korótchenko.
"Además, la lógica y el propósito mismo del proceso de negociación, así como las operaciones de combate que estamos llevando a cabo, tienen como objetivo precisamente establecer un control total sobre la frontera estatal entre Rusia y Ucrania", afirmó el analista, refiriéndose a la frontera establecida tras el referéndum de septiembre de 2022, en el que las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie votaron mayoritariamente a favor de unirse a Rusia.
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