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"Seguirán fracasando": Cuba denuncia nuevas sanciones de EEUU
"Seguirán fracasando": Cuba denuncia nuevas sanciones de EEUU
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas sanciones anunciadas por el Gobierno de EEUU contra varios sectores económicos de la isla y consideró... 06.11.2026, Sputnik Mundo
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El 5 de noviembre, Washington emitió una resolución que allana el camino para medidas coercitivas contra los sectores electrónico, manufacturero, marítimo y tecnológico de la economía cubana, indica la página web del Departamento del Tesoro de EEUU.Además, incluyeron en su lista de entidades y personas sancionadas a varias empresas estatales cubanas del sector petrolero y de la industria electrónica y tecnológica, así como a familiares de funcionarios de la isla. Asimismo, añadieron en el listado de sancionados a embarcaciones con bandera cubana.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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"Seguirán fracasando": Cuba denuncia nuevas sanciones de EEUU

09:37 GMT 06.11.2026
© REUTERS Norlys PerezBruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, habla durante una conferencia de prensa, La Habana, Cuba, 7 de septiembre de 2026
Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, habla durante una conferencia de prensa, La Habana, Cuba, 7 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas sanciones anunciadas por el Gobierno de EEUU contra varios sectores económicos de la isla y consideró que esas acciones "seguirán fracasando".

"El Gobierno de EEUU, en vez de escuchar a sus ciudadanos, anuncia nuevas medidas de bloqueo contra Cuba en su obstinado empeño de asfixiar la economía y ocasionar el mayor daño posible a nuestro pueblo. Seguirán fracasando en el intento de someternos a sus designios y chocando con nuestra efectiva defensa de la independencia y la soberanía", escribió Bruno Rodríguez en X.

El 5 de noviembre, Washington emitió una resolución que allana el camino para medidas coercitivas contra los sectores electrónico, manufacturero, marítimo y tecnológico de la economía cubana, indica la página web del Departamento del Tesoro de EEUU.
Además, incluyeron en su lista de entidades y personas sancionadas a varias empresas estatales cubanas del sector petrolero y de la industria electrónica y tecnológica, así como a familiares de funcionarios de la isla. Asimismo, añadieron en el listado de sancionados a embarcaciones con bandera cubana.
Bruno Rodríguez, canciller cubano - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
América Latina
Cuba denuncia la "obsesiva guerra de asfixia económica" de EEUU contra la isla
ayer, 13:50 GMT
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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