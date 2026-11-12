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El Pantanal, uno de los humedales más extensos del mundo, al detalle
El Pantanal, uno de los humedales más extensos del mundo, al detalle
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Situado en el corazón de América del Sur, en la zona donde confluyen Brasil, Bolivia y Paraguay, el Pantanal alberga una enorme diversidad de especies de flora... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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El 12 de noviembre se celebra el Día del Pantanal, una fecha dedicada a llamar la atención sobre la conservación de este ecosistema. Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, el Pantanal es uno de los refugios naturales más importantes para numerosas especies de animales y plantas.Sputnik te ofrece un recorrido por este singular ecosistema y explica cuáles son las principales amenazas que enfrenta.
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El Pantanal, uno de los humedales más extensos del mundo, al detalle

10:33 GMT 12.11.2026
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Situado en el corazón de América del Sur, en la zona donde confluyen Brasil, Bolivia y Paraguay, el Pantanal alberga una enorme diversidad de especies de flora y fauna tropicales.
El 12 de noviembre se celebra el Día del Pantanal, una fecha dedicada a llamar la atención sobre la conservación de este ecosistema. Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, el Pantanal es uno de los refugios naturales más importantes para numerosas especies de animales y plantas.
Sputnik te ofrece un recorrido por este singular ecosistema y explica cuáles son las principales amenazas que enfrenta.
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