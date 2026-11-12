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"Chantaje, difamación y amenazas": Georgia revela el enfoque de la UE hacia los países candidatos

"Chantaje, difamación y amenazas": Georgia revela el enfoque de la UE hacia los países candidatos

Sputnik Mundo

Las exigencias del último informe de la Comisión Europea sobre Georgia ponen en peligro su soberanía, declaró a la prensa el secretario general del partido... 12.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-12T18:24+0000

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A juicio del político, el chantaje procedente de Bruselas es incompatible con el concepto de relaciones de asociación.En declaraciones a los medios de comunicación, también criticó la postura de los socios europeos que, según señaló, consideran a Georgia un país amigo, pero que, al mismo, tiempo le imponen exigencias que pueden perjudicar al Estado y a su economía.De acuerdo con Kaladze, la Comisión Europea ya emitió valoraciones similares sobre Georgia el año pasado. En su opinión, el informe actual tampoco tiene ningún valor, ya que se basa en un enfoque parcial y carente de objetividad.No obstante, Tiflis está dispuesto a empezar de cero sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, aseguró el político, quien destacó que la cooperación debe sustentarse en bases sólidas y mutuamente beneficiosas.El 4 de noviembre, la Comisión Europea publicó su informe sobre Georgia, en el que señala que el país sigue siendo candidato a la adhesión a la UE solo sobre el papel y que el partido gobernante continúa socavando su trayectoria europea. Asimismo, la Comisión indicó que Georgia no ha cumplido los nueve pasos establecidos en la recomendación para concederle el estatus de país candidato.Georgia es país candidato a ingresar en la Unión Europea. Tiflis obtuvo este estatus en diciembre de 2023, después de haber firmado previamente un Acuerdo de Asociación con Bruselas. Desde 2017, sus ciudadanos disfrutan de un régimen de exención de visado.En respuesta a la aprobación de la Ley Sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera y de la Ley Sobre la Protección de los Valores Familiares y de los Menores, Bruselas revisó sus relaciones con Tiflis en 2024, renunciando a celebrar reuniones de alto nivel con representantes del partido Sueño Georgiano y suspendiendo la ayuda financiera. En la práctica, el proceso de integración europea del país quedó paralizado.El 6 de marzo de 2026, la Comisión Europea suspendió la exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales georgianos, y amenazó con ampliar las restricciones al conjunto de los ciudadanos del país.

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