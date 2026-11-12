"Chantaje, difamación y amenazas": Georgia revela el enfoque de la UE hacia los países candidatos
18:24 GMT 12.11.2026 (actualizado: 18:40 GMT 12.11.2026)
© Sputnik / Sputnik / Acceder al contenido multimediaBanderas de Georgia, Unión Europea y Estados Unidos durante protestas en Tiflis, Georgia, abril de 2024
© Sputnik / Sputnik/
Síguenos en
Las exigencias del último informe de la Comisión Europea sobre Georgia ponen en peligro su soberanía, declaró a la prensa el secretario general del partido gobernante Sueño Georgiano y alcalde de Tiflis, Kaja Kaladze. El propio documento se basa en mentiras y en un trato injusto hacia el país, agregó.
A juicio del político, el chantaje procedente de Bruselas es incompatible con el concepto de relaciones de asociación.
"En nombre de la Unión Europea se recurre constantemente al chantaje, la difamación y las amenazas. Hablemos claro: eso no es amistad. Quieren utilizar nuestro país para promover sus propios intereses. Nosotros queremos relaciones de colaboración que se basen en la reciprocidad", subrayó Kaladze.
En declaraciones a los medios de comunicación, también criticó la postura de los socios europeos que, según señaló, consideran a Georgia un país amigo, pero que, al mismo, tiempo le imponen exigencias que pueden perjudicar al Estado y a su economía.
"En uno de los puntos concretos nos dicen que los jueces deben ser nombrados desde el exterior. Pero ¿acaso no supone esto una injerencia en la soberanía de un país por cuya independencia lucharon las generaciones anteriores? Una actitud así es absolutamente inaceptable", declaró.
De acuerdo con Kaladze, la Comisión Europea ya emitió valoraciones similares sobre Georgia el año pasado. En su opinión, el informe actual tampoco tiene ningún valor, ya que se basa en un enfoque parcial y carente de objetividad.
No obstante, Tiflis está dispuesto a empezar de cero sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, aseguró el político, quien destacó que la cooperación debe sustentarse en bases sólidas y mutuamente beneficiosas.
El 4 de noviembre, la Comisión Europea publicó su informe sobre Georgia, en el que señala que el país sigue siendo candidato a la adhesión a la UE solo sobre el papel y que el partido gobernante continúa socavando su trayectoria europea. Asimismo, la Comisión indicó que Georgia no ha cumplido los nueve pasos establecidos en la recomendación para concederle el estatus de país candidato.
Georgia es país candidato a ingresar en la Unión Europea. Tiflis obtuvo este estatus en diciembre de 2023, después de haber firmado previamente un Acuerdo de Asociación con Bruselas. Desde 2017, sus ciudadanos disfrutan de un régimen de exención de visado.
En respuesta a la aprobación de la Ley Sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera y de la Ley Sobre la Protección de los Valores Familiares y de los Menores, Bruselas revisó sus relaciones con Tiflis en 2024, renunciando a celebrar reuniones de alto nivel con representantes del partido Sueño Georgiano y suspendiendo la ayuda financiera. En la práctica, el proceso de integración europea del país quedó paralizado.
El 6 de marzo de 2026, la Comisión Europea suspendió la exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales georgianos, y amenazó con ampliar las restricciones al conjunto de los ciudadanos del país.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.