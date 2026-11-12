Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261112/chantaje-difamacion-y-amenazas-georgia-revela-el-enfoque-de-la-ue-hacia-los-paises-candidatos-1175848891.html
"Chantaje, difamación y amenazas": Georgia revela el enfoque de la UE hacia los países candidatos
"Chantaje, difamación y amenazas": Georgia revela el enfoque de la UE hacia los países candidatos
Sputnik Mundo
Las exigencias del último informe de la Comisión Europea sobre Georgia ponen en peligro su soberanía, declaró a la prensa el secretario general del partido... 12.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-12T18:24+0000
2026-11-12T18:40+0000
internacional
kakha kaladze
georgia
unión europea (ue)
comisión europea
política
sueño georgiano
🌍 europa
chantaje
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0c/1175849824_0:48:1231:740_1920x0_80_0_0_eab693bb3f4d6017b455a7058b591ec6.jpg
A juicio del político, el chantaje procedente de Bruselas es incompatible con el concepto de relaciones de asociación.En declaraciones a los medios de comunicación, también criticó la postura de los socios europeos que, según señaló, consideran a Georgia un país amigo, pero que, al mismo, tiempo le imponen exigencias que pueden perjudicar al Estado y a su economía.De acuerdo con Kaladze, la Comisión Europea ya emitió valoraciones similares sobre Georgia el año pasado. En su opinión, el informe actual tampoco tiene ningún valor, ya que se basa en un enfoque parcial y carente de objetividad.No obstante, Tiflis está dispuesto a empezar de cero sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, aseguró el político, quien destacó que la cooperación debe sustentarse en bases sólidas y mutuamente beneficiosas.El 4 de noviembre, la Comisión Europea publicó su informe sobre Georgia, en el que señala que el país sigue siendo candidato a la adhesión a la UE solo sobre el papel y que el partido gobernante continúa socavando su trayectoria europea. Asimismo, la Comisión indicó que Georgia no ha cumplido los nueve pasos establecidos en la recomendación para concederle el estatus de país candidato.Georgia es país candidato a ingresar en la Unión Europea. Tiflis obtuvo este estatus en diciembre de 2023, después de haber firmado previamente un Acuerdo de Asociación con Bruselas. Desde 2017, sus ciudadanos disfrutan de un régimen de exención de visado.En respuesta a la aprobación de la Ley Sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera y de la Ley Sobre la Protección de los Valores Familiares y de los Menores, Bruselas revisó sus relaciones con Tiflis en 2024, renunciando a celebrar reuniones de alto nivel con representantes del partido Sueño Georgiano y suspendiendo la ayuda financiera. En la práctica, el proceso de integración europea del país quedó paralizado.El 6 de marzo de 2026, la Comisión Europea suspendió la exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales georgianos, y amenazó con ampliar las restricciones al conjunto de los ciudadanos del país.
https://noticiaslatam.lat/20261019/abismo-civilizacional-funcionario-georgiano-explica-que-deberia-hacer-la-ue-en-el-contexto-de-las-1175506863.html
georgia
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0c/1175849824_91:0:1140:787_1920x0_80_0_0_99070af11cdc6a0e213cf2bfc8301674.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kakha kaladze, georgia, unión europea (ue), comisión europea, política, sueño georgiano, 🌍 europa, chantaje
kakha kaladze, georgia, unión europea (ue), comisión europea, política, sueño georgiano, 🌍 europa, chantaje

"Chantaje, difamación y amenazas": Georgia revela el enfoque de la UE hacia los países candidatos

18:24 GMT 12.11.2026 (actualizado: 18:40 GMT 12.11.2026)
© Sputnik / Sputnik / Acceder al contenido multimediaBanderas de Georgia, Unión Europea y Estados Unidos durante protestas en Tiflis, Georgia, abril de 2024
Banderas de Georgia, Unión Europea y Estados Unidos durante protestas en Tiflis, Georgia, abril de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
© Sputnik / Sputnik
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las exigencias del último informe de la Comisión Europea sobre Georgia ponen en peligro su soberanía, declaró a la prensa el secretario general del partido gobernante Sueño Georgiano y alcalde de Tiflis, Kaja Kaladze. El propio documento se basa en mentiras y en un trato injusto hacia el país, agregó.
A juicio del político, el chantaje procedente de Bruselas es incompatible con el concepto de relaciones de asociación.
"En nombre de la Unión Europea se recurre constantemente al chantaje, la difamación y las amenazas. Hablemos claro: eso no es amistad. Quieren utilizar nuestro país para promover sus propios intereses. Nosotros queremos relaciones de colaboración que se basen en la reciprocidad", subrayó Kaladze.
En declaraciones a los medios de comunicación, también criticó la postura de los socios europeos que, según señaló, consideran a Georgia un país amigo, pero que, al mismo, tiempo le imponen exigencias que pueden perjudicar al Estado y a su economía.
"En uno de los puntos concretos nos dicen que los jueces deben ser nombrados desde el exterior. Pero ¿acaso no supone esto una injerencia en la soberanía de un país por cuya independencia lucharon las generaciones anteriores? Una actitud así es absolutamente inaceptable", declaró.
De acuerdo con Kaladze, la Comisión Europea ya emitió valoraciones similares sobre Georgia el año pasado. En su opinión, el informe actual tampoco tiene ningún valor, ya que se basa en un enfoque parcial y carente de objetividad.
No obstante, Tiflis está dispuesto a empezar de cero sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, aseguró el político, quien destacó que la cooperación debe sustentarse en bases sólidas y mutuamente beneficiosas.
Un vehículo arde en medio de los disturbios de una manifestación antigubernamental ante la oficina del primer ministro en Tirana, Albania - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
Internacional
"Abismo civilizacional": funcionario georgiano explica qué debería hacer la UE en el contexto de las protestas
19 de octubre, 18:02 GMT
El 4 de noviembre, la Comisión Europea publicó su informe sobre Georgia, en el que señala que el país sigue siendo candidato a la adhesión a la UE solo sobre el papel y que el partido gobernante continúa socavando su trayectoria europea. Asimismo, la Comisión indicó que Georgia no ha cumplido los nueve pasos establecidos en la recomendación para concederle el estatus de país candidato.
Georgia es país candidato a ingresar en la Unión Europea. Tiflis obtuvo este estatus en diciembre de 2023, después de haber firmado previamente un Acuerdo de Asociación con Bruselas. Desde 2017, sus ciudadanos disfrutan de un régimen de exención de visado.
En respuesta a la aprobación de la Ley Sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera y de la Ley Sobre la Protección de los Valores Familiares y de los Menores, Bruselas revisó sus relaciones con Tiflis en 2024, renunciando a celebrar reuniones de alto nivel con representantes del partido Sueño Georgiano y suspendiendo la ayuda financiera. En la práctica, el proceso de integración europea del país quedó paralizado.
El 6 de marzo de 2026, la Comisión Europea suspendió la exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales georgianos, y amenazó con ampliar las restricciones al conjunto de los ciudadanos del país.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала