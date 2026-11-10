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Sigue adelante el 'Escudo de las Américas': EEUU extiende su presencia militar en Colombia
Sigue adelante el 'Escudo de las Américas': EEUU extiende su presencia militar en Colombia
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Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, fue recibido tras su aterrizaje en territorio colombiano por Erik Rodríguez Aparicio, comandante... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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"En el marco delA3C–Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes", informó el comandante Rodríguez Aparicio en redes sociales.De acuerdo con los reportes de la prensa local, la llegada de Caine a Colombia ocurre en el marco de los ejercicios binacionales que se llevan a cabo en el país sudamericano, en momentos en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella profundiza su acercamiento con Washington tras años de tensiones bilaterales durante la Administración de Gustavo Petro.
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Sigue adelante el 'Escudo de las Américas': EEUU extiende su presencia militar en Colombia

22:33 GMT 10.11.2026
© Foto : X - @COMANDANTE_FFMMDan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, es recibido en Colombia
Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, es recibido en Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, fue recibido tras su aterrizaje en territorio colombiano por Erik Rodríguez Aparicio, comandante general de las Fuerzas Militares nacionales.
"En el marco delA3C–Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes", informó el comandante Rodríguez Aparicio en redes sociales.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firma la carta en la que se compromete a combatir a los cárteles en Latinoamérica - Sputnik Mundo, 1920, 12.03.2026
América Latina
El "Escudo de las Américas" repite "la lucha tradicional fallida contra el narcotráfico", dice un experto
12 de marzo, 03:55 GMT
De acuerdo con los reportes de la prensa local, la llegada de Caine a Colombia ocurre en el marco de los ejercicios binacionales que se llevan a cabo en el país sudamericano, en momentos en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella profundiza su acercamiento con Washington tras años de tensiones bilaterales durante la Administración de Gustavo Petro.
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