Sigue adelante el 'Escudo de las Américas': EEUU extiende su presencia militar en Colombia

"En el marco delA3C–Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes", informó el comandante Rodríguez Aparicio en redes sociales.De acuerdo con los reportes de la prensa local, la llegada de Caine a Colombia ocurre en el marco de los ejercicios binacionales que se llevan a cabo en el país sudamericano, en momentos en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella profundiza su acercamiento con Washington tras años de tensiones bilaterales durante la Administración de Gustavo Petro.
Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, fue recibido tras su aterrizaje en territorio colombiano por Erik Rodríguez Aparicio, comandante general de las Fuerzas Militares nacionales.
"En el marco delA3C–Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes", informó el comandante Rodríguez Aparicio en redes sociales.
De acuerdo con los reportes de la prensa local, la llegada de Caine a Colombia ocurre en el marco de los ejercicios binacionales que se llevan a cabo en el país sudamericano, en momentos en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella profundiza su acercamiento con Washington tras años de tensiones bilaterales durante la Administración de Gustavo Petro.
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