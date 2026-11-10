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Hegseth elogia al nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca: ¿el más 'antimexicano'?
Hegseth elogia al nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca: ¿el más 'antimexicano'?
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El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, aseguró que el reciente nombramiento de Stephen Miller es una buena noticia para el Pentágono. 10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T22:26+0000
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Miller es uno de los hombres más cercanos a Donald Trump desde su primer mandato y uno de los artífices de la férrea política de Washington contra la migración irregular. Conocido por ser uno de los mayores detractores del Gobierno de México, es un gran impulsor de la "guerra antidrogas" de EEUU en América Latina y su iniciativa conocida como el 'Escudo de las Américas'. Incluso el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, lo definió como "el más antimexicano" de los funcionarios de la Casa Blanca.
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Hegseth elogia al nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca: ¿el más 'antimexicano'?

22:26 GMT 10.11.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinEl secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, aseguró que el reciente nombramiento de Stephen Miller es una buena noticia para el Pentágono.
"No tenemos un mejor amigo en el Departamento de Guerra que él. Será un fantástico jefe de Gabinete. Entiende la agenda del presidente [Donald Trump]. Se mantendrá firme, luchará", dijo en conferencia de prensa.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, también se dirige a la ciudad de Anchorage, donde tendrán lugar las conversaciones entre los presidentes de Rusia y EEUU, informa el Pentágono - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2025
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, también se dirige a la ciudad de Anchorage, donde tendrán lugar las conversaciones entre los presidentes de Rusia y EEUU, informa el Pentágono.
15 de agosto 2025, 13:24 GMT
Miller es uno de los hombres más cercanos a Donald Trump desde su primer mandato y uno de los artífices de la férrea política de Washington contra la migración irregular.
Conocido por ser uno de los mayores detractores del Gobierno de México, es un gran impulsor de la "guerra antidrogas" de EEUU en América Latina y su iniciativa conocida como el 'Escudo de las Américas'. Incluso el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, lo definió como "el más antimexicano" de los funcionarios de la Casa Blanca.
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