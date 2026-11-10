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URGENTE: Las delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania concluyen el primer día de negociaciones en Abu Dabi

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Colapso demográfico en Ucrania, al detalle
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Ucrania afronta un grave declive demográfico debido a las hostilidades, el éxodo de población y el descenso de la tasa de natalidad hasta niveles sin... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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Colapso demográfico en Ucrania, al detalle

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Colapso demográfico en Ucrania, al detalle - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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Ucrania afronta un grave declive demográfico debido a las hostilidades, el éxodo de población y el descenso de la tasa de natalidad hasta niveles sin precedentes. Los indicadores de estos fenómenos reflejan una grave crisis poblacional.
Esta infografía de Sputnik te da a conocer la dimensión del deterioro demográfico en el país.
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