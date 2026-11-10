https://noticiaslatam.lat/20261110/colapso-demografico-en-ucrania-al-detalle-1175798784.html
Colapso demográfico en Ucrania, al detalle
Colapso demográfico en Ucrania, al detalle
Sputnik Mundo
Ucrania afronta un grave declive demográfico debido a las hostilidades, el éxodo de población y el descenso de la tasa de natalidad hasta niveles sin... 10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T11:23+0000
2026-11-10T11:23+0000
2026-11-10T11:23+0000
multimedia
📊 infografía
ucrania
demografía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0a/1175811650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c63c92a78e2b38c0d5dfdc22900a1cb.jpg
Esta infografía de Sputnik te da a conocer la dimensión del deterioro demográfico en el país.
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0a/1175811650_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_208e5aa02a35eefafad989c9ec5a5457.jpg
Colapso demográfico en Ucrania, al detalle
Sputnik Mundo
Colapso demográfico en Ucrania, al detalle
2026-11-10T11:23+0000
true
PT0M40S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📊 infografía, ucrania, demografía, видео
📊 infografía, ucrania, demografía, видео
Colapso demográfico en Ucrania, al detalle
Ucrania afronta un grave declive demográfico debido a las hostilidades, el éxodo de población y el descenso de la tasa de natalidad hasta niveles sin precedentes. Los indicadores de estos fenómenos reflejan una grave crisis poblacional.
Esta infografía de Sputnik te da a conocer la dimensión del deterioro demográfico en el país.