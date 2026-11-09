Órgano electoral de México ofrece aumento a empleados ante amenazas de protestas

En un comunicado, el organismo electoral mexicano precisó que estas medidas son el resultado inicial de una revisión colegiada e interna enfocada en la responsabilidad presupuestal y el diálogo permanente a través de las juntas locales y distritales. Asimismo, adelantó que durante el primer trimestre de 2027 continuarán evaluando escenarios financieros adicionales para integrarlos en futuras proyecciones de gasto institucional.Los empleados de los módulos de atención del INE amenazaron en días pasados con irse a paro y realizar protestas a partir de este 9 de noviembre, esto para exigir mejores condiciones laborales.
El Instituto Nacional Electoral anunció un incremento del 6% dirigido al personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) a partir de enero de 2027, acompañado de un paquete de mejoras que incluye certeza en periodos vacacionales, renovación de equipo tecnológico y optimización en las condiciones operativas de campo.
En un comunicado, el organismo electoral mexicano precisó que estas medidas son el resultado inicial de una revisión colegiada e interna enfocada en la responsabilidad presupuestal y el diálogo permanente a través de las juntas locales y distritales.