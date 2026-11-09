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México logra "la cifra máxima de toda la historia" en empleo, dice Sheinbaum
México logra "la cifra máxima de toda la historia" en empleo, dice Sheinbaum
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que, al cierre de octubre, se reportaron más de 23 millones de empleados ante el... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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"Bueno, les tengo otra buena noticia (...) Les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23.088.353 la cifra máxima de toda la historia", dijo.La mandataria detalló que, en la comparativa interanual, los trabajos formales en México crecieron un 1,3%, mientras que en el acumulado de enero a octubre, el aumento fue de un 2,5%.
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México logra "la cifra máxima de toda la historia" en empleo, dice Sheinbaum

22:51 GMT 09.11.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que, al cierre de octubre, se reportaron más de 23 millones de empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; es decir, trabajos formales.
"Bueno, les tengo otra buena noticia (...) Les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23.088.353 la cifra máxima de toda la historia", dijo.
La mandataria detalló que, en la comparativa interanual, los trabajos formales en México crecieron un 1,3%, mientras que en el acumulado de enero a octubre, el aumento fue de un 2,5%.
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