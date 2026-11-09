"Bueno, les tengo otra buena noticia (...) Les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23.088.353 la cifra máxima de toda la historia", dijo.La mandataria detalló que, en la comparativa interanual, los trabajos formales en México crecieron un 1,3%, mientras que en el acumulado de enero a octubre, el aumento fue de un 2,5%.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que, al cierre de octubre, se reportaron más de 23 millones de empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; es decir, trabajos formales.
"Bueno, les tengo otra buena noticia (...) Les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23.088.353 la cifra máxima de toda la historia", dijo.
🇲🇽México logra "la cifra máxima de toda la historia" en empleo, dice Sheinbaum
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que, al cierre de octubre, se reportaron más de 23 millones de empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; es decir, trabajos formales.
💬 "Bueno, les tengo otra buena noticia (...) Les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23.088.353 la cifra máxima de toda la historia", dijo.
✅ La mandataria detalló que, en la comparativa interanual, los trabajos formales en México crecieron un 1,3%, mientras que en el acumulado de enero a octubre, el aumento fue de un 2,5%.