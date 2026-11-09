https://noticiaslatam.lat/20261109/los-cancilleres-de-rusia-y-peru-ofrecen-una-rueda-de-prensa-tras-reunirse-en-moscu-1175796812.html
Los cancilleres de Rusia y Perú ofrecen una rueda de prensa tras reunirse en Moscú
Los cancilleres de Rusia y Perú ofrecen una rueda de prensa tras reunirse en Moscú
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El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo de Perú, Carlos Espá, comparecen ante los medios tras mantener conversaciones bilaterales en la... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te invita a seguir el balance del encuentro en directo.La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, recordó, en vísperas de la visita, que Perú es uno de los socios tradicionales importantes de Rusia en la región de América Latina y el Caribe, con el que Moscú mantiene desde hace muchos años relaciones de amistad y cooperación basadas en los principios del respeto mutuo y la consideración equitativa de los intereses de ambas partes.Asimismo, señaló que la visita del canciller peruano busca dar un nuevo impulso al desarrollo de los múltiples ámbitos de cooperación bilateral.
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Los cancilleres de Rusia y Perú ofrecen una rueda de prensa tras reunirse en Moscú
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo de Perú, Carlos Espá, comparecen ante los medios tras mantener conversaciones bilaterales en la capital rusa, donde el canciller peruano se encuentra de visita del 6 al 10 de noviembre.
Sputnik te invita a seguir el balance del encuentro en directo.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, recordó, en vísperas de la visita, que Perú es uno de los socios tradicionales importantes de Rusia en la región de América Latina y el Caribe, con el que Moscú mantiene desde hace muchos años relaciones de amistad y cooperación basadas en los principios del respeto mutuo y la consideración equitativa de los intereses de ambas partes.
Asimismo, señaló que la visita del canciller peruano busca dar un nuevo impulso al desarrollo de los múltiples ámbitos de cooperación bilateral.
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