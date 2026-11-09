https://noticiaslatam.lat/20261109/los-cancilleres-de-rusia-y-peru-abordan-las-relaciones-entre-moscu-y-lima-en-una-reunion-bilateral-1175796050.html
Los cancilleres de Rusia y Perú abordan las relaciones entre Moscú y Lima en una reunión bilateral
Los cancilleres de Rusia y Perú abordan las relaciones entre Moscú y Lima en una reunión bilateral
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El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con su homólogo peruano, Carlos Espá, en Moscú. El encuentro se realiza en el marco de la visita del... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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Los cancilleres de Rusia y Perú abordan las relaciones entre Moscú y Lima en una reunión bilateral
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con su homólogo peruano, Carlos Espá, en Moscú. El encuentro se realiza en el marco de la visita del ministro sudamericano a la capital rusa del 6 al 10 de noviembre.
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