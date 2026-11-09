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Los cancilleres de Rusia y Perú abordan las relaciones entre Moscú y Lima en una reunión bilateral
Los cancilleres de Rusia y Perú abordan las relaciones entre Moscú y Lima en una reunión bilateral
Sputnik Mundo
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con su homólogo peruano, Carlos Espá, en Moscú. El encuentro se realiza en el marco de la visita del... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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Los cancilleres de Rusia y Perú abordan las relaciones entre Moscú y Lima en una reunión bilateral

10:12 GMT 09.11.2026
© Sergey Guneev, @OficialEspaSerguéi Lavrov, canciller ruso, y Carlos Espá, canciller peruano
Serguéi Lavrov, canciller ruso, y Carlos Espá, canciller peruano - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
© Sergey Guneev, @OficialEspa
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El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con su homólogo peruano, Carlos Espá, en Moscú. El encuentro se realiza en el marco de la visita del ministro sudamericano a la capital rusa del 6 al 10 de noviembre.
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