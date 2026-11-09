"En cuanto a la cuestión de la financiación, considero que Israel ya ha superado claramente esa etapa", declaró ante los periodistas.Según el actual memorando de entendimiento con una vigencia de diez años, Estados Unidos proporciona a Israel 3.300 millones de dólares anuales en concepto de financiación militar extranjera, a los que se suman otros 500 millones de dólares destinados a programas conjuntos de defensa antimisiles. Estos acuerdos vigentes se mantendrán en vigor hasta 2028.Dichas declaraciones de Rubio se dan bajo un contexto que combina presión política dentro de Estados Unidos, una propuesta del propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la doctrina de la Administración Trump.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Israel ha alcanzado un nivel de riqueza suficiente como para adquirir armamento estadounidense sin necesidad de asistencia financiera.
"En cuanto a la cuestión de la financiación, considero que Israel ya ha superado claramente esa etapa", declaró ante los periodistas.
🇮🇱 🚫 💵 Israel ya no necesita la financiación militar estadounidense, afirma Rubio
👉 El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Israel ha alcanzado un nivel de riqueza suficiente como para adquirir armamento estadounidense sin necesidad de asistencia financiera.
🗣"En cuanto a la cuestión de la financiación, considero que Israel ya ha superado claramente esa etapa", declaró ante los periodistas.
📆 Según el actual memorando de entendimiento con una vigencia de diez años, Estados Unidos proporciona a Israel 3.300 millones de dólares anuales en concepto de financiación militar extranjera, a los que se suman otros 500 millones de dólares destinados a programas conjuntos de defensa antimisiles. Estos acuerdos vigentes se mantendrán en vigor hasta 2028.
Según el actual memorando de entendimiento con una vigencia de diez años, Estados Unidos proporciona a Israel 3.300 millones de dólares anuales en concepto de financiación militar extranjera, a los que se suman otros 500 millones de dólares destinados a programas conjuntos de defensa antimisiles. Estos acuerdos vigentes se mantendrán en vigor hasta 2028.
Dichas declaraciones de Rubio se dan bajo un contexto que combina presión política dentro de Estados Unidos, una propuesta del propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la doctrina de la Administración Trump.
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