Violencia en Guatemala: asesinan a un diputado y tres agentes policiales en ataque armado

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, la caravana en la que se desplazaba el diputado fue emboscada en las carreteras de la localidad, desencadenando un tiroteo que dejó cuatro víctimas. El hecho generó una inmediata condena institucional y reabrió las alertas en torno a la vulnerabilidad de los representantes estatales frente a las redes de criminalidad organizada que operan en el interior del territorio nacional.Tras el episodio, las autoridades del país desplegaron operativos especiales en la zona para recabar indicios balísticos, esclarecer la dinámica exacta de la agresión y dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado.
El suceso ocurrió cuando el legislador opositor Julio César Portillo y tres hombres que lo estaban escoltando murieron tras ser blanco de un atentado perpetrado por hombres armados en el municipio de Río Hondo, en el departamento oriental de Zacapa, una zona caracterizada históricamente por altos niveles de criminalidad.
De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, la caravana en la que se desplazaba el diputado fue emboscada en las carreteras de la localidad, desencadenando un tiroteo que dejó cuatro víctimas.
El hecho generó una inmediata condena institucional y reabrió las alertas en torno a la vulnerabilidad de los representantes estatales frente a las redes de criminalidad organizada que operan en el interior del territorio nacional.
Tras el episodio, las autoridades del país desplegaron operativos especiales en la zona para recabar indicios balísticos, esclarecer la dinámica exacta de la agresión y dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado.
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