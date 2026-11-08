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Violencia en Guatemala: asesinan a un diputado y tres agentes policiales en ataque armado
Violencia en Guatemala: asesinan a un diputado y tres agentes policiales en ataque armado
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El suceso ocurrió cuando el legislador opositor Julio César Portillo y tres hombres que lo estaban escoltando murieron tras ser blanco de un atentado... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, la caravana en la que se desplazaba el diputado fue emboscada en las carreteras de la localidad, desencadenando un tiroteo que dejó cuatro víctimas. El hecho generó una inmediata condena institucional y reabrió las alertas en torno a la vulnerabilidad de los representantes estatales frente a las redes de criminalidad organizada que operan en el interior del territorio nacional.Tras el episodio, las autoridades del país desplegaron operativos especiales en la zona para recabar indicios balísticos, esclarecer la dinámica exacta de la agresión y dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado.
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Violencia en Guatemala: asesinan a un diputado y tres agentes policiales en ataque armado

00:06 GMT 08.11.2026
© AP Photo / Moises CastilloPolicía de Guatemala
Policía de Guatemala - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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El suceso ocurrió cuando el legislador opositor Julio César Portillo y tres hombres que lo estaban escoltando murieron tras ser blanco de un atentado perpetrado por hombres armados en el municipio de Río Hondo, en el departamento oriental de Zacapa, una zona caracterizada históricamente por altos niveles de criminalidad.
De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, la caravana en la que se desplazaba el diputado fue emboscada en las carreteras de la localidad, desencadenando un tiroteo que dejó cuatro víctimas.
El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en Guatemala - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2026
América Latina
Asesinan en Guatemala a exfiscal en ataque armado durante un partido de fútbol
17 de octubre, 22:45 GMT
El hecho generó una inmediata condena institucional y reabrió las alertas en torno a la vulnerabilidad de los representantes estatales frente a las redes de criminalidad organizada que operan en el interior del territorio nacional.
Tras el episodio, las autoridades del país desplegaron operativos especiales en la zona para recabar indicios balísticos, esclarecer la dinámica exacta de la agresión y dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado.
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