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https://noticiaslatam.lat/20261108/una-amplia-mayoria-de-los-estadounidenses-a-favor-del-servicio-de-salud-gratuito-encuesta-1175793579.html
Una amplia mayoría de los estadounidenses, a favor del servicio de salud gratuito: encuesta
Una amplia mayoría de los estadounidenses, a favor del servicio de salud gratuito: encuesta
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De acuerdo a un sondeo de la firma YouGov, un 60% de los residentes en el país norteamericano apoyan el programa Medicare For All, mientras un 30% lo rechaza. 08.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-08T23:36+0000
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La iniciativa, que toma su nombre del programa federal Medicare —destinado a ciudadanos mayores de 65 años y personas discapacitadas—, ha sido impulsada sin éxito por varios legisladores en los últimos años.El fracaso de este proyecto en el Congreso estadounidense ha sido atribuido al intenso cabildeo de las empresas aseguradoras y la industria de la salud, que son grandes contribuyentes a las campañas de los políticos de ambos partidos. Vale recordar que en EEUU no existe un sistema de salud público, sino que se encuentra mayormente privatizado, dependiendo en gran medida de seguros médicos que los ciudadanos adquieren de manera individual, a través de sus empleadores, o mediante programas gubernamentales muy limitados, como el mencionado Medicare o Medicaid (para personas de bajos recursos).
https://noticiaslatam.lat/20261025/que-requiere-el-gobierno-de-mexico-para-que-su-sistema-de-salud-sea-como-en-dinamarca-1175576825.html
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Una amplia mayoría de los estadounidenses, a favor del servicio de salud gratuito: encuesta

23:36 GMT 08.11.2026
© AP Photo / Lynne SladkyLa heparina es uno de los anticoagulantes más usados en EEUU y el mundo.
La heparina es uno de los anticoagulantes más usados en EEUU y el mundo. - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
© AP Photo / Lynne Sladky
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De acuerdo a un sondeo de la firma YouGov, un 60% de los residentes en el país norteamericano apoyan el programa Medicare For All, mientras un 30% lo rechaza.
La iniciativa, que toma su nombre del programa federal Medicare —destinado a ciudadanos mayores de 65 años y personas discapacitadas—, ha sido impulsada sin éxito por varios legisladores en los últimos años.
IMSS - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2026
América Latina
¿Qué requiere el Gobierno de México para que su sistema de salud sea "como en Dinamarca"?
25 de octubre, 03:58 GMT
El fracaso de este proyecto en el Congreso estadounidense ha sido atribuido al intenso cabildeo de las empresas aseguradoras y la industria de la salud, que son grandes contribuyentes a las campañas de los políticos de ambos partidos.

Vale recordar que en EEUU no existe un sistema de salud público, sino que se encuentra mayormente privatizado, dependiendo en gran medida de seguros médicos que los ciudadanos adquieren de manera individual, a través de sus empleadores, o mediante programas gubernamentales muy limitados, como el mencionado Medicare o Medicaid (para personas de bajos recursos).
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