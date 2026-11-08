En el operativo también fue aprehendido Gerardo "N", alias "El Nazi". De acuerdo con las autoridades mexicanas, "La Pocha" es identificado como operador regional del Cártel del Noroeste en el oriente de Nuevo Laredo. Además, se le señala por la producción y comercialización de drogas sintéticas, homicidios, secuestros y extorsión. El sujeto cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos."La operación fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con autoridades estadounidenses. Durante las acciones se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, cuatro vehículos y un inmueble", ahondó la cartera de seguridad.
El Gabinete de Seguridad de México informó en una publicación en redes sociales que la detención de Gerardo "N", alias "La Pocha", fue llevada a cabo por elementos de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas (norte).
En el operativo también fue aprehendido Gerardo "N", alias "El Nazi". De acuerdo con las autoridades mexicanas, "La Pocha" es identificado como operador regional del Cártel del Noroeste en el oriente de Nuevo Laredo.
🇲🇽⛓️💥 Nuevo golpe al crimen: detienen en el norte de México a "La Pocha", operador del Cártel del Noroeste
👉 El Gabinete de Seguridad de México informó en una publicación en redes sociales que la detención de Gerardo "N", alias "La Pocha", fue llevada a cabo por elementos de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas (norte). En el operativo también fue aprehendido Gerardo "N", alias "El Nazi".
💊 De acuerdo con las autoridades mexicanas, "La Pocha" es identificado como operador regional del Cártel del Noroeste en el oriente de Nuevo Laredo; además, se le señala por la producción y comercialización de drogas sintéticas, homicidios, secuestros y extorsión. El sujeto cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos.
🗣 "La operación fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con autoridades estadounidenses. Durante las acciones se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, cuatro vehículos y un inmueble", ahondó la cartera de seguridad.
"La operación fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con autoridades estadounidenses. Durante las acciones se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, cuatro vehículos y un inmueble", ahondó la cartera de seguridad.
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