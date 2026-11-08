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Hay tres militares muertos por ataque con drones contra una base militar en el norte de Colombia
Hay tres militares muertos por ataque con drones contra una base militar en el norte de Colombia
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El cantón militar, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento colombiano de Bolívar (norte), fue atacado con drones equipados con... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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El hecho se registró hacia el mediodía de este 7 de noviembre, en una instalación donde funciona el Batallón de Infantería de Selva n.º 48, una unidad militar desplegada en esta región del país sudamericano. De acuerdo con las autoridades, tres uniformados fallecieron, mientras que ocho más resultaron heridos de gravedad.El Ejército indicó que, tras el ataque, fueron activados los protocolos de seguridad y comenzaron las inspecciones para determinar los posibles daños en las instalaciones y las afectaciones al personal militar. "El asesinato de nuestros soldados y las heridas causadas a otros uniformados son hechos criminales que no pueden quedar en la impunidad", ahondó la cartera.
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Hay tres militares muertos por ataque con drones contra una base militar en el norte de Colombia

00:09 GMT 08.11.2026
© Foto : X - @Ejercito_Div1Ejército de Colombia
Ejército de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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El cantón militar, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento colombiano de Bolívar (norte), fue atacado con drones equipados con explosivos, según informó la Primera División del Ejército, que inició las verificaciones para establecer las consecuencias de la acción.
El hecho se registró hacia el mediodía de este 7 de noviembre, en una instalación donde funciona el Batallón de Infantería de Selva n.º 48, una unidad militar desplegada en esta región del país sudamericano. De acuerdo con las autoridades, tres uniformados fallecieron, mientras que ocho más resultaron heridos de gravedad.
La Policía en Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
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El Ejército indicó que, tras el ataque, fueron activados los protocolos de seguridad y comenzaron las inspecciones para determinar los posibles daños en las instalaciones y las afectaciones al personal militar.
"El asesinato de nuestros soldados y las heridas causadas a otros uniformados son hechos criminales que no pueden quedar en la impunidad", ahondó la cartera.
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